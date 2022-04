Nuovo appuntamento con The Rookie 4 e Blue Bloods 11 su Rai2; quest’ultimo tornato in onda domenica scorsa dopo una lunga pausa. Scopriamo le anticipazioni di stasera, 3 aprile.

Si comincia con l’episodio 4×12 di The Rookie dal titolo L’urto, di cui vi riportiamo la sinossi

La squadra risponde alla segnalazione di una mano mozzata che si è arenata sulla spiaggia. Tim tenta di dimostrare a Lucy di non essere un maniaco del controllo e la invita a un doppio appuntamento.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen,.

A seguire, l’episodio 11×12 di Blue Bloods intitolato Una visita inaspettata.

Gli affari diventano personali per Frank e la sua squadra quando Baker viene aggredito; Erin chiede al suo ex marito di rappresentare un imputato che sta perseguendo; Eddie si chiede se sia stata troppo testarda per aver pubblicamente minato una delle decisioni di Jamie sul lavoro.

Nel cast e personaggi di Blue Bloods 11 ritroviamo: Tom Selleck nei panni di Frank Reagan; Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; e Len Cariou nel ruolo di Henry Reagan. Compongono il cast principale anche: Marisa Ramirez nella parte di partner di Danny, la detective Maria Baez; Vanessa Ray è l’ex partner di Jamie (ora moglie) Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara è il vice commissario per l’informazione pubblica Garrett Moore; Robert Clohessy nel ruolo del tenente Sidney Gormley; Abigail Hawk è la detective Abigail Baker, l’assistente principale di Frank; e Steve Schirripa è l’investigatore det. Anthony Abetemarco.

The Rookie 4 e Blue Bloods 11 su Rai2 tornano in onda domenica 10 aprile. Nell’episodio 4×13 dal titolo Lotta o fuggi: John Nolan e Lucy Chen devono compiere tre missioni se vogliono riavere un elicottero della polizia rubato in salvo da un ladro adolescente; Nyla Harper e Aaron Thorson devono fare la guardia a un poliziotto assassino condannato in ospedale a seguito di una rivolta in prigione. A seguire, l’episodio 11×13 intitolato Eroi caduti. Jamie si rifiuta di spiegare perché contesta il rapporto di arresto di un collega che è stato aggredito sul campo; Danny e Baez si scontrano quando il loro principale sospettato per l’omicidio è uno dei comici preferiti di Danny.

L’appuntamento con The Rookie 4 e Blue Bloods 11 su Rai2 è dalle ore 21:05.

