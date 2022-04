In Europa faremo presto la conoscenza del nuovo OPPO Reno7 Lite 5G, e più in generale di tutta la serie degli OPPO Reno7, tutti previsti nel giro di poco tempo. Grazie alle indiscrezioni fornite da ‘mysmartprice.com‘, possiamo farci un’idea del design e delle specifiche tecniche di questo dispositivo, che dovrebbe essere caratterizzato da un buon rapporto qualità/prezzo. Parliamo di un prodotto di fascia media, le cui caratteristiche sembrano similari a quelle di OPPO F21 Pro 5G (telefono in vendita nel mercato indiano).

Il nuovo OPPO Reno7 Lite 5G sarà spinto dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm ed includere uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) a 409ppi e luminosità fino a 600 nit. Il telefono arriverà nel nostro mercato con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, anche se non possiamo escludere l’arrivo anche di altre configurazioni. La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un sensore principale da 64MP ed altri da 2MP, uno per gli scatti macro ed uno per i dati della profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, si avvarrà di un buon sensore singolo da 16MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Il dispositivo si affiderà alla gestione software di Android 11 con ColorOS ed includere il jack per le cuffie da 3.5mm, oltre che a dimensioni generali di 159,9 x 73,2 x 7,5 mm distribuite in un peso di 173 gr. Il telefono dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di circa 350 euro, nelle colorazioni nera e blu, nell’unico taglio con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: chiedete e proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.

