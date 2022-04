Grazie all’offerta su Amazon di quest’oggi, domenica 3 aprile 2022, potrete acquistare con uno sconto di 30 euro uno degli smartphone dotati di un’eccezionale batteria da 5000mAh, ossia il Samsung Galaxy M12. Si tratta di un device dall’aspetto giovanile e capace di offrirvi tantissime ore di autonomia. Il prodotto è venduto all’imperdibile prezzo di 149 euro (invece di 179 euro di listino), nel colore Black e nella versione italiana, con 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna espandibile. Il telefono, dal design raffinato grazie alle curve morbide e alle micro fantasie che offrono una presa agevole, è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, potrete comprarlo subito e pagarlo a rate con Cofidis al check-out.

Per quanto riguarda le principali caratteristiche tecniche, il Samsung Galaxy M12 presenta un display Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+ per un’esperienza visiva di livello superiore con contenuti che appaiono più chiari, nitidi e cristallini. Lo smartphone è dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto e così suddiviso: scatta foto pregevoli con la fotocamera principale da 48MP, abbinata ad un sensore ultra-grandangolare da 5MP, una di profondità e uno macro, entrambi di 2MP, garantendo un ampio angolo visivo, una messa a fuoco personalizzata e dettagli perfetti. Come già accennato sopra, il dispositivo è alimentato da una batteria di 5000mAh (tipica), dotata di ricarica rapida adattiva da 15W.

Le prestazioni del Samsung Galaxy M12, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 149 euro, sono piuttosto solide. Grazie ad una RAM da 4GB ed al processore Octa Core, il vostro device (con sistema operativo Android 11) è in grado di eseguire qualsiasi compito. Inoltre, con la memoria espandibile riesce a sfruttare una capacità interna di 64GB o aggiungere spazio extra con la microSD da 1TB. Ad ogni modo, la memoria effettiva disponibile può variare a seconda del software pre-installato.

