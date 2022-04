Penultima puntata di Noi, in onda stasera su Rai1, con un colpo di scena nella vita sentimentale di Claudio. Nel passato, invece, torneremo nel giorno della nascita dei tre fratelli Peirò. Andiamo alle anticipazioni di stasera, 3 aprile.

Si intitola Il tempo è prezioso l’episodio 1×09, di cui vi riportiamo la sinossi:

A seguire, l’episodio 1×10 dal titolo Sposi Torino:

Anni 2000. È passato diverso tempo dal matrimonio di Pietro e Rebecca; i gemelli sono cresciuti. Lei ha ripreso a cantare in una band e non ha molto tempo per stare casa. Eppure Pietro non si stanca di sorprenderla con idee originali perché il suo amore per lei resta intatto. Rebecca, invece, continua ad essere irrequieta e combattuta tra la voglia di riprendersi la vita di prima e la paura di deludere Pietro. Nel presente, Claudio è deciso a troncare con Chiara e Ludovica e provare ad essere veramente felice con Sofia, ma prima deve convincerla delle sue buone intenzioni. Daniele invece continua ad avere problemi con il suo giovane collega che si comporta in modo scorretto. Cate infine, spaventata per l’imminente operazione che non è priva di rischi, si rifugia tra le braccia di Teo.