Stanno giungendo diverse mail di reset password DAZN ai clienti del servizio di streaming, come già raccontato nell’ultima parte di marzo. Sembrerebbe che la procedura sia richiesta per quegli account dove sono state notate delle anomalie di condivisione dei dati di accesso: ora, per superare il problema, viene richiesto di reimpostare proprio la password ma la procedura non sta andando a buon fine sempre, mostrando qualche errore di troppo. Come superare la situazione? Cerchiamo di capirlo grazie ad un feedback dello stesso team social della piattaforma.

Chi ha problemi con il reset password DAZN lamenta, prima di tutto, di essere reindirizzato in una pagina sbagliata che non consente di reimpostare il prezioso dato di accesso. All’indirizzo di assistenza social Twitter DAZN Help Ita ci sono diverse testimonianze che raccontano proprio questo tipo di esperienza. Per fortuna, sempre il gruppo di supporto tecnico ufficiale ha fatto sapere che esiste un modo molto semplice e veloce per superare l’anomalia.

Nel momento in cui si provvederà a resettare la password DAZN, la prima cosa da fare è eseguire l’operazione non da uno smartphone ma da un computer. L’altro passaggio fondamentale sarà quello di cancellare cache e cookies del browser. Se tutte le operazioni fin qui evidenziate non dovessero ancora dare esito positivo, allora dovrebbe essere utile cambiare del tutto browser, passando ad un programma per la navigazione di solito non utilizzato sul proprio dispositivo.

Come già indicato, le mail di reset password DAZN sarebbero destinate a chi, nel recente passato, ha condiviso i suoi dati di accesso con altri utenti non appartenenti al proprio nucleo familiare. La tanto chiacchierata “doppia utenza” per il momento non è prevista dal servizio di streaming ma potrebbe esserlo in un futuro ma a condizioni contrattuali diverse rispetto ad un abbonamento standard, con un costo mensile di certo maggiorato.

Continua a leggere su optimagazine.com