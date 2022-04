Le comunità WhatsApp sono davvero ad un passo dal loro rilascio: questo lascia intendere l’ultima beta per iOS del servizio di messaggistica che introduce, per la prima volta, la scheda relativa alle community appunto per la loro creazione e gestione. Dunque a funzionalità ora non ha più segreti.

L’immagine di apertura articolo fornita dall’informatore WABetaInfo mostra proprio la scheda dedicata alle comunità WhatsApp. Il loro scopo sarà quello di aggregare gruppi accumunati dagli stessi interessi o obiettivi. Un esempio valido potrebbe essere la community di una scuola che riunisce i singoli gruppi classe. Ebbene, gli amministratori del nuovo strumento potranno condividere i contenuti adatti a tutti in un sol colpo, evitando l’inoltro singolo e più dispendioso in termini di tempo.

Per quanto riguarda la scheda relativa proprio alla comunità WhatsApp, questa avrebbe trovato la sua collocazione proprio nell’ultima beta per iOS e di rimando anche per Android. Si accederà alla sezione dalla home del servizio di messaggistica, dalla barra che contiene attualmente le altre schede per le chat, le chiamate, gli stati. Proprio la voce Community dovrebbe prendere il posto dell’icona della fotocamera.

Come si potrà creare effettivamente una comunità WhatsApp? Nella scheda appena indicata, sarà possibile cliccare sull’icona che rappresenta più individui e dunque la dicitura “Nuova Comunità”. Non abbiamo ancora notizie delle fasi successive ma queste sono facilmente intuibili. Il primo passaggio dovrebbe essere quello dell’individuazione del nome che si è deciso di dare proprio alla community. Successivamente l’amministratore deciderà quali gruppi devono essere inseriti. Sarà di certo necessario o comunque raccomandabile inserire una foto rappresentativa del nuovo canale, così come una descrizione che ne chiarisca lo scopo o obiettivo.

Giunti a questa fase di test molto avanzata, è possibile ipotizzare che per l’introduzione delle comunità WhatsApp i tempi siano davvero celeri, magari entro la fine della primavera appena iniziata.

