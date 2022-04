Altri 2 concorrenti sono stati eliminati al serale di Amici di Maria De Filippi, due gli eliminati del terzo serale in scena su Canale 5 sabato 2 aprile. Chi ha lasciato il programma?

Tre le manche, di cui una ad eliminazione diretta che ha visto l’addio al programma da parte del ballerino John Erik. Anche il secondo eliminato della terza puntata appartiene alla categoria del ballo. Al termine della serata, infatti, è Leonardo Lini a lasciare il programma, aggiungendosi all’eliminazione del suo collega di categoria.

Nel terzo appuntamento con il serale di Amici sono quindi Leonardo Lini e John Erik gli eliminati, loro i concorrenti che tornano a casa rinunciando alla scalata verso la finale del Talent show.

Ospite in studio il cantante Fabrizio Moro. Eccezionalmente in giuria Sabrina Ferilli, che ha sostituito il cantante Stash dei The Kolors.

Le squadre del serale di Amici 2022 dopo il 3° serale

LORELLA CUCCARINI E RAIMONDO TODARO

Nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vedremo gareggiare i seguenti talenti: i ballerini Serena e Nunzio e i cantanti Sissi, Alex e Aisha. Christian ha abbandonato il programma dopo il secondo appuntamento del serale.

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI

Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vedremo i ballerini Carola e Michele e i cantanti Lda e Luigi. Gio Montana è stato eliminato nel corso del primo appuntamento serale di Amici. Calma è stato eliminato dopo il secondo serale. Leonardo ha lasciato il programma nel terzo appuntamento.

VERONICA PEPARINI E ANNA PETTINELLI

La terza squadra è quella guidata dai docenti Veronica Peparini e Anna Pettinelli. In questo team vedremo in gara i ballerini Dario e i cantanti Crytical e Albe. Alice è stata eliminata nel corso del primo serale di Amici. John Erik è stato eliminato al termine del terzo appuntamento del serale di Amici.