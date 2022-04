Si sta mettendo un freno all’inoltro dei messaggi WhatsApp nelle chat di gruppo. Gli sviluppatori del ben noto servizio di messaggistica già avevano fornito evidenti segnali in questa direzione nel mese di marzo. Ora le nuove beta per Android e iOS dell’applicazione introducono la compatibilità al limite, almeno per i tester.

Proprio nella beta Android 2.22.7.2 e iOS 22.7.0.76, ecco che l’inoltro dei messaggi WhatsApp a più chat di gruppo contemporaneamente inizia ad essere inibito. La misura appena introdotta intende porre un limite alla diffusione di fake news e bufale e risulta essere il naturale prosieguo di una funzione già introdotta l’anno scorso, ossia l’etichettatura dei messaggi super condivisi come “inoltrati più volte”.

Grazie alla novità ora di scena, cosa succederà quando si tenta l’inoltro compulsivo dei messaggi WhatsApp a più chat di gruppo contemporaneamente? Il sistema restituirà un messaggio di errore molto simile a quello presente nell’immagine di apertura articolo (anche se con traduzione italiana). La notifica riporterà l’avviso relativo alla possibilità di condividere il contenuto con una sola chat e non con molteplici e un invito a leggere più informazioni sulla specifica funzione.

Si potrà raggirare il limite del limite all’inoltro dei messaggi WhatsApp su più chat? Certamente si ed in maniera estremamente semplice. Basterà non procedere all’operazione contemporaneamente ma provvedendo all’invio del contenuto selezionato in modalità sequenziale, dunque spedendolo in una conversazione di gruppo alla volta. Insomma, ci sarà comunque una soluzione a portata di mano per chi vorrà continuare a spedire quanto desiderato su tutte le chat preferite. Eppure, l’operazione manuale più dispendiosa in termini di tempo potrebbe frenare più di qualcuno.

La novità trapelata nelle beta per dispositivi Android e per gli iPhone potrebbe essere presto a disposizione di tutti nelle versioni definitive dell’app di messaggistica. La limitazione di catene inutili e fake news risulta essere un obiettivo importante e da perseguire quanto prima.

Continua a leggere su optimagazine.com