Torna in onda Omicidi a Sandhamn su Giallo, il crime svedese tratto dai romanzi di Viveca Sten. A partire da sabato 2 aprile, il canale 38 del digitale terrestre propone le repliche della serie tv, in attesa di vedere l’ottava stagione ancora inedita in Italia.

Creata da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin, Omicidi a Sandhamn va in onda in patria sul canale TV4 dal 2010. La storia segue le indagini dell’ispettore Thomas Andreasson, tornato sull’isola natale Sandhamn, nell’arcipelago di Stoccolma per seguire un caso di omicidio; qui ritrova una sua vecchia compagna di scuola, Nora. Il personaggio di Thomas Andreasson verrà sostituito poi dal detective Alexander dalla settima stagione, a capo del distretto di polizia di Nacka, che controlla le isole di Sandhamn. Come tutte le estati, l’arcipelago al largo di Stoccolma è invaso da studenti, turisti e curiosi che affollano la spiaggia, ma tra loro si nasconde sempre un improbabile assassino.

Il crime ha la particolarità di avere ogni stagione di tre episodi che corrisponde a uno dei romanzi della serie. Dalla sesta stagione, la serie è composta da 4 episodi di 90 minuti (spesso suddivisi in 2 parti da 45 minuti).

Secondo quanto si apprende, le repliche inizieranno dalla quarta fino alla settima stagione, con un episodio a settimana fino al 23 aprile. La speranza è che successivamente vada in onda anche l’ottava stagione. Per saperlo dovremo attendere almeno a fine mese.

Nel cast di Omicidi a Sandhamn su Giallo troviamo Alexandra Rapaport nei panni di Nora; Nicolai Cleve Broch è Alexander; Shirin Golchin è Miriam; Gustaf Hammarsten è Bengt-Olof Stenmark; Ping Mon H. Wallén è Anna; Kassel Ulving è Tor; Jonas Malmsjö è Henrik; e Ing-Marie Carlsson nel ruolo di Berit.

L’appuntamento con Omicidi a Sandhamn su Giallo è per stasera alle 21:10.

