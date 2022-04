Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A riprende la sua corsa con la 31esima giornata, che inizierà oggi 2 aprile, e terminerà lunedì 4 aprile. Il countdown è ormai giunto al termine ed il Napoli di mister Luciano Spalletti è pronto a scendere sul difficile campo di Bergamo contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Il big match è in programma domani, domenica 3 aprile, al Gewiss Stadium alle ore 15.00. Vediamo insieme i dettagli della partita, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Per quanto riguarda le posizioni in classifica, la Dea attualmente occupa il quinto posto a quota 51 punti, tra Juventus e Roma, e con una gara da recuperare; gli azzurri, invece, si trovano al secondo posto con 63 punti tra Milan e Inter. I bergamaschi, fino ad oggi, hanno ottenuto 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, contro le 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte dei partenopei. Negli ultimi tre match di campionato, l’Atalanta proviene da una sconfitta contro la Roma, un pareggio contro il Genoa ed una vittoria contro il Bologna; d’altro canto, il Napoli è reduce da una sconfitta contro il Milan e due vittorie di fila contro Hellas Verona e Udinese. Ricordiamo che i grandi assenti della partita saranno i due centravanti: Duvan Zapata per infortunio da un lato (al suo posto Boga falso nueve), Victor Osimhen (al suo posto il neo papà Mertens) dall’altro.

L’attesissimo match Atalanta-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta TV e streaming da DAZN: gli utenti abbonati potranno seguirla anche sulle smart TV di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, ha mostrato le seguenti probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1) con: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

NAPOLI (4-3-3) con: Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

