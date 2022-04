Un’iniziativa di Noemi Letizia contro Fabri Fibra potrebbe prendere le vie legali. Nel mirino c’è anche il regista Paolo Sorrentino ma non solo: secondo un articolo pubblicato da ll Mattino sarebbero 100 i nomi delle personalità dello spettacolo e dell’informazione alle quali Noemi Letizia potrebbe chiedere i danni.

Noemi Letizia, classe 1991, ha rivelato le fasi di preparazione di una grande azione legale contro 100 personalità importanti dell’informazione e dello spettacolo. Tra i nomi più importanti sono comparsi quelli del rapper Fabri Fibra e Paolo Sorrentino. Il suo nome è stato per anni legato a quello di Silvio Berlusconi dopo che l’ex premier è comparso a sorpresa a Casoria durante la sua festa per i 18 anni. Da quel momento Noemi Letizia si è ritrovata a combattere con l’ingombrante etichetta di “Papi Girl” che, come aveva rivelato a Report nel gennaio 2022, le ha causato non pochi problemi psicologici.

Per questo l’ex valletta televisiva ha annunciato che con la sua azione legale chiederà un risarcimento. “Guai a chi continuerà a chiamarmi ‘Papi Girl'”. Il regista partenopeo, secondo Noemi Letizia, nel film Loro 2 con l’attore Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi, l’avrebbe rappresentata in modo “infamante” e “assai lontano dalla realtà”.

Nel caso di Fabri Fibra, invece, nel brano Escort – contenuto nel sesto album in studio Controcultura pubblicato nel 2010 (lo stesso di Vip In Trip e Tranne Te) – c’è questo verso: “Ho sognato di condurre Striscia la Notizia con Noemi Letizia fatta a pezzi in una borsa di Krizia”.

A queste e altre motivazioni, dunque, è legata l’invettiva di Noemi Letizia contro Fabri Fibra, il regista Paolo Sorrentino e tanti altri personaggi in un’azione legale che potrebbe prendere piede. Per il momento il rapper, da poco tornato sulla scena con il nuovo album Caos, non ha commentato la vicenda.