FBI e FBI International tornano in onda su Rai2 con due episodi e due nuovi casi da risolvere dopo un tremendo lutto, almeno per una delle due squadre di federali. L’appuntamento è fissato per le 21.20 di oggi, 2 aprile, con l’episodio dal titolo Un dolore di FBI 4 in cui scopriremo che la squadra è sconvolta dalla morte di Rina, visto che i suoi genitori hanno deciso di staccare la spina, ma non avrà il tempo per piangersi addosso.

A catturare l’attenzione di Jubal è una ragazza di 19 anni, Angela Mullins, che è stata rapita da quello che sembrava un uomo, almeno nel video di sorveglianza, i due si conoscevano? Wallace e Scola si recano dalla madre della giovane, Valerie, per cercare di ottenere qualche informazione in più e a quel punto è lei che ammette che la giovane stava frequentando un uomo più grande di lei e che questo rapporto non aveva ottenuto la sua benedizione.

Le indagini portano a un professore della giovane: Alex Bradshaw che, però, sostiene di aver chiuso la relazione e ha un alibi ma quando viene fuori parte della targa dell’auto che ha portato via la giovane, tutto cambia. Forse il caso di Angela è legato ad altro?

FBI International terrà compagnia al pubblico per il resto della serata con l’episodio dal titolo Vicino al sole in cui Liam Walsh, un informatore di Kellett, catturato dalla polizia a Belfast e accusato di omicidio e rapina, si mette in contatto con Jamie Kellet. Walsh si dichiara innocente e ha bisogno del suo aiuto mentre Forrester è pronto ad aiutare i due in cambio di informazioni.

FBI 4 e FBI International torneranno su Rai2 la prossima settimana, il 9 aprile, con due nuovi episodi in cui Maggie va sotto copertura a lavorare in un bar per indagare su un gruppo antigovernativo che si riunisce regolarmente lì e ha diversi membri sospettati di una serie di attentati, come andrà a finire?