Anno nuovo vita nuova all’Isola dei Famosi 2022? Ecco un altro concorrente che non ‘sapeva’ del trash che si respira nel programma e perde le staffe. Questa volta il siparietto che si è consumato è quello tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis e la location è lo studio del reality di Canale5 andato di nuovo in onda ieri sera. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati il televoto e la decisione del pubblico di mandare a casa Laura Maddaloni e Clemente Russo a favore di Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Nicolas Vaporidis, reo di averli mandati in nomination sicuro di poter mandare a casa Carmen e suo figlio, perde le staffe ammettendo di aver ‘fatto una caz*ata’: “Volevo andassero via Carmen e Alessandro. A voi piace far vedere le nostre miserie che litighiamo per un pezzo di cocco. Questo è assurdo si vede che il pubblico ama il trash preferisce stare a vedere i battibecchi più che due sportivi che lottano per il gruppo”.

Finalmente il bell’attore ha aperto gli occhi, o a finto di farlo, capendo che l’Isola dei Famosi non è solo un reality che mette a dura prova i suoi concorrenti chiamati a far di tutto per sopravvivere, e così le temperature in puntata sono salite e Vladimir Luxuria ha deciso di intervenire: “Tu viaggi in alto perché sei l’intellettuale del gruppo mentre Carmen e Alessandro sono trash. Ma chi sei? Il professore”.

mi spiace per voi ma non si è sbagliato, l’ha fatto ripetutamente è una volta che gli è stato fatto notare dalla stessa vladimir ha avuto la faccia tosta di dirle “e prenditi l’applauso” al posto di scusarsi pic.twitter.com/9RJ7ePqWHK — 🫐mirtilla🫐 (@kfriedstripper) March 31, 2022

A quel punto l’attore ha provato a controbattere facendo una gaffe al grido di “Caro Vladimir…”. L’opinionista a quel punto lo stronca subito: “Intanto se parli di rispetto chiamami cara Vladimir e non caro”. Subito dopo Vladimir ha fatto lo stesso con Jeremias Rodriguez facendogli notare che a decidere chi rimane e chi va via non è lui ma bensì il pubblico.

LA PERFEZIONE DI VLADIMIR NEL RUOLO DI OPINIONISTA #isola pic.twitter.com/B7DGWvGD3v — effe pesantissima (@Tristan__esdpv) March 31, 2022

Il pubblico gongola e applaude Vladimir per questa doppia sfuriata ma cosa ne sarà dei due adesso?