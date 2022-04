Dedicato a Napoli e alla sua canzone, al Trianon Viviani, in Piazza Calenda, sabato 2 aprile, alle 21, il recital di Noa, la cantante israeliana da tempo regina di una musica senza più confini. È già “sold out” questo concerto speciale con la partecipazione dello storico chitarrista Gil Dor e con il Solis string quartet, che inaugura il tour dell’artista che è molto amata dal pubblico partenopeo.

«Sono così felice di tornare a Napoli per un concerto speciale, una sola notte, al teatro Trianon Viviani, con Gil Dor e i miei cari, amati amici, il Solis string quartet! – ha dichiarato Noa sui social media –: “To Napoli with love”. Sarà una selezione delle nostre canzoni originali, con un intero “bouquet” di belle canzoni napoletane, donato al pubblico amorevolmente, come fiori dal mio cuore al vostro».

Completano il Solis string quartet i violinisti Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, il violinista Gerardo Morrone e il violoncellista Antonio Di Francia.

La brava cantante apprezzata anche per il suo attivismo a favore dei diritti civili e la pace, in occasione dei trenta anni di carriera artistica ha voluto iniziare il suo tour proprio dal teatro della Canzone napoletana, con un concerto dal titolo significativo “To Napoli with love”.

Gil Dor da sempre al suo fianco come chitarrista e direttore musicale, il Solis string quartet, affermato ensemble di archi che con i due collabora attivamente da più di quindici anni, presenta questo concerto inedito, dalla scaletta creata ad hoc per l’occasione.

Una serata dove si coniugano l’arte e la qualità umane di Noa che con la maestria e la visione degli archi dei suoi accompagnatori, danno vita ad un tutt’uno di originale forte sound, combinato con gli arrangiamenti raffinati e originali, in modo da far risaltare la ricerca musicale.

Anche per questo il concerto di Napoli avrà un sapore diverso rispetto alle altre tappe del tour, che andrà oltre i confini di genere musicale e della lingua, essendo capace di parlare al cuore delle persone e di emozionarle, creando un punto di contatto tra di loro.

Un omaggio unico alla città della sirena Parthenope e alla sua tradizione musicale unita alla capacità di sperimentare di un’artista che, in trenta anni di attività, ha saputo attraversare stili e temi civili, sempre in perfetta armonia tra di loro. “Un mare di musica e di sogni, un mare di speranze e suggestioni, un concerto di forti emozioni che lascia spazio a tutte le passioni”, assicurano convinti i promot