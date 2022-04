Da giorni vi raccontiamo che per le domande in istruttoria sull’assegno unico servirà tanta pazienza, visto che INPS non ce l’ha fatta a rispettare la tempistica che si era prefissata. In sostanza, da alcune ore tutti dovevano avere la possibilità di prendere atto della risposta definitiva, capendo in questo mondo se la propria richiesta fosse stata accolta o meno. Così non è stato, a prescindere dal fatto che sia stato presentato o meno l’ISEE per provare ad ottenere qualcosina in più rispetto alla quota minima di 50 euro. C’è poi una categoria specifica di persone che dovrà attendere ulteriormente.

Cosa dice INPS sull’assegno unico per chi percepisce reddito di cittadinanza con domanda in istruttoria

Dopo le indicazioni fornite nella giornata di ieri sull’assegno unico, dunque, tocca tornare necessariamente sull’argomento, in modo da farsi trovare pronti anche in contesti specifici. La domanda è in istruttoria per tanti richiedenti standard, oltre a coloro che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza. Proprio per questi ultimi la pratica rischia di essere ancora più lenta, stando almeno agli ultimi feedback forniti da INPS sui social a tutti coloro che hanno posto quesiti specifici in questa direzione:

“Ricordiamo che se nel nucleo familiare del figlio è presente un percettore di RdC, le verifiche necessiteranno di maggiore tempo. Per queste ultime casistiche seguirà comunque un ulteriore messaggio specifico“.

Per il resto, INPS ribadisce in queste ore un concetto semplice per coloro che vedono la propria domanda ancora in istruttoria, in attesa di feedback a proposito del tanto discusso assegno unico. Si tratta fondamentalmente di richieste che necessitano di ulteriori controlli e la Direzione centrale avrebbe fatto sapere a chi gestisce i canali social di questo marchio che gli utenti al momento in stand-by che riceveranno risposta definitiva nei prossimi giorni.