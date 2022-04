Secondo quanto emerso dal rapporto di The Elec, Apple avrebbe avviato una partnership con LG per sviluppare un pannello display OLED pieghevole di nuova generazione dotato di vetro di copertura ultrasottile per i futuri modelli di iPad e MacBook. Tuttavia, per la loro uscita sul mercato occorrerà attendere un po’ di anni, dato che il colosso di Cupertino pare ancora non fidarsi del tutto delle recenti tecnologie per schermi foldable. Il leak spiega che quest’anno LG fornirà ad HP pannelli OLED 4K pieghevoli da 17 pollici, che, una volta chiuso, raggiunge dimensioni di 11 pollici. Ricordiamo che la nota azienda multinazionale sudcoreana possiede una netta esperienza per quanto riguarda la costruzione di schermi foldable, avendo fornito il pannello del display da 13,3 pollici per il Lenovo ThinkPad X1 Fold, lanciato in commercio nel 2021.

Dai recenti rumors giunti da Elec, è stato affermato che insieme al pannello per notebook OLED pieghevole per HP, Apple sta collaborando con LG per sviluppare un altro pannello OLED pieghevole. Tale display utilizzerà, presumibilmente, un vetro di copertura ultrasottile invece della poliammide attualmente utilizzata dalla maggior parte degli altri schermi pieghevoli. Secondo il rapporto, queste componenti potrebbero essere dotate di dimensioni piuttosto cospicue, il che significa che saranno applicati, probabilmente, su iPad e MacBook ancora prima che su iPhone. Le indiscrezioni di cui sopra rappresentano un segnale affidabile circa lo sviluppo di dispositivi Apple pieghevoli di grandi dimensioni, dal momento che l’affermazione di The Elec sembra essere in linea con un recente rapporto di Ross Young, secondo il quale il marchio statunitense starebbe esplorando il segmento dei notebook pieghevoli a schermo intero con display di circa 20 pollici di dimensione.

Young ha anche affermato che questi dispositivi potrebbero appartenere ad una categoria di prodotti del tutto nuova per Apple, con un utilizzo doppio: in grado di funzionare come un notebook, dotato di tastiera su schermo di dimensioni standard quando piegato, e come monitor quando aperto e con una tastiera esterna. Tuttavia, il pannello del display è ancora in fase di sviluppo, sia per iPad che per MacBook. Il periodo di lancio del notebook pieghevole di Apple è indicativamente programmato tra il 2025 e il 2027. Non ci resta che aspettare nuove indiscrezioni in merito.

