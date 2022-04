Buona offerta presente su Amazon per l’iPhone 12 verde da 128GB di memoria interna, dispositivo ancora piuttosto ricercato sul mercato e che quest’oggi può essere acquistato ad un prezzo molto più conveniente. Sul famoso sito di e-commerce è spesso possibile puntare su iPhone con qualche sconto interessante e sono occasioni da cogliere al volo, anche perché nel giro di qualche ora potrebbe esserci un cambiamento a riguardo.

Riscontri sulla prima offerta di aprile per iPhone 12

Altra promozione, dunque, dopo quella menzionata la scorsa settimana. Vediamo a questo punto più nel dettaglio in cosa consiste quest’offerta di Amazon per l’iPhone 12 verde da 128GB di memoria interna. Il dispositivo in questione può essere acquistato al costo di 777 euro ed è stato applicato uno sconto del 13% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 889 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio da prendere in considerazione per avere tra le mani questo top di gamma che ha ancora un comparto tecnico invidiabile.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Inoltre è possibile acquistare questo iPhone 12 verde da 128GB a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di non affrontare tutta la spesa in un’unica volta. La spedizione è gratuita e la disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, quindi nel giro di pochi giorni arriverà direttamente a casa vostra. A questo punto inoltriamoci nelle specifiche tecniche di questo iPhone 12, un dispositivo che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal vetro Ceramic Shield il più resistente presente in circolazione. Non manca la connettività 5G che permette download super veloci e streaming di alta qualità.

Il tutto è supportato da un processore A14 Bionic che permette prestazioni di altissimo livello. L’aspetto da non sottovalutare di questo iPhone 12 è il comparto fotografico, qui infatti è presente un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine spazio alla resistenza all’acqua ed alla polvere.