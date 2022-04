Il Re su Sky si avvicina alle battute finali con gli episodi in onda stasera, venerdì 1° aprile. Con la minaccia jihadista imminente, Bruno stringe un insolito accordo con i servizi segreti per togliere dalla strada la sua più acerrima nemica. Come finirà? Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 1×05, di cui vi riportiamo la sinossi:

In Medio Oriente viene rinvenuto il corpo di Al-Iraqi, un capo jihad morto durante un raid; la data coincide con il tentativo di evasione di Lackovic. Il mediatore culturale Ibrahim, che ha aiutato Bruno a decifrare il messaggio del libro, viene ucciso. Bruno informa i servizi segreti: nel S. Michele c’è una cellula jihadista. Si farà da parte e li lascerà fare, ma in cambio chiede che gli mettano fuori gioco la Lombardo.

A seguire, l’episodio 1x06:

I servizi si infiltrano nel San Michele in cerca della cellula jihadista, la Lombardo viene estromessa, ma non ha intenzione di arrendersi perché sospetta ormai esplicitamente che Bruno abbia ucciso Lackovic. Bruno è deciso a portare Sonia dalla sua parte e nella sua caccia al radicalizzatore cerca il supporto dell’Imam Amir.

Nel cast de Il Re, Luca Zingaretti nel ruolo di Bruno Testori, direttore del carcere più pericoloso d’Italia, il San Michele; Isabella Ragonese è Sonia Massini, unica ufficiale donna al San Michele; Anna Bonaiuto è il PM Laura Lombardo, intelligente, cinica, scaltra, principale antagonista di Bruno; Barbara Bobulova è Gloria, ex moglie di Bruno, funzionaria dei servizi segreti; Giorgio Colangeli è il comandate Nicola Iaccarino, braccio destro di Bruno e suo migliore amico; Alida Baldari Calabria è Adele, la figlia adolescente di Bruno e Gloria; Ivan Franek è il detenuto serbo Miroslav Lackovic; Ahmed Hafiene è Amir, carismatico imam del San Michele.

L’appuntamento con Il Re su Sky Atlantic è alle 21:15.

