Sono stati annunciati i concerti di Irama nel 2022. L’artista aveva già previsto alcuni live primaverili e adesso aggiunge date estive alla tournée che lo vedrà protagonista sui palchi di tutta la penisola.

Dal 24 al 30 aprile sono previsti concerti a Mantova, Roma, Napoli ed Assago (Milano) ma a seguire il cantante porterà la sua musica in tutta Italia con la tournée estiva annunciata oggi.

Irama si esibirà dal 1° luglio al 3 settembre, da nord a sud della penisola. La prima data del tour estivo è quello in programma a Capannori (LU), a seguire si sposterà a Legnano (Mi) per un live in programma il 7 luglio.

L’8 sarà a Cattolica e il 10 a Ferrara. A seguire, Irama sarà a Codroipo (UD) (Villa Manin, martedì 12 luglio), Parma (Parco Ducale, giovedì 14 luglio), Nichelino (TO) (SONIC PARK STUPINIGI, sabato 16 luglio), Servigliano (FM) (NOSOUND FEST, giovedì 21 luglio), Ortona (CH) (Piazza San Tommaso, venerdì 22 luglio), Sarzana (SP) (MOONLAND, domenica 24 luglio), Jesolo (VE) (Spiaggia del Faro mercoledì 3 agosto).

Si esibirà poi a Monopoli (BA) (COSTA DEI TRULLI FESTIVAL, venerdì 5 agosto), Marina di Ginosa (TA) (MELODYE MUSIC FEST, sabato 6 agosto), Alghero (SS) (Anfiteatro Maria Pia, lunedì 8 agosto), Diamante (CS) (Teatro dei Ruderi di Cirella, sabato 20 agosto), Catania (Villa Bellini, venerdì 2 settembre) e Agrigento (Teatro Valle dei Templi, sabato 3 settembre).

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare, certificato disco d’oro, che Irama porterà dal vivo per tutta l’estate. I biglietti per i concerti di Irama nel 2022 saranno disponibili in prevendita online da venerdì 1 aprile, alle ore 12:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 6 aprile alle ore 11:00.

I concerti di Irama nel 2022

Domenica 24 aprile 2022 || Mantova @ Grana Padano Arena – DATA ZERO

Martedì 26 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Giovedì 28 aprile 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Sabato 30 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 luglio 2022 || Capannori (LU) @ Area Verde

Giovedì 7 luglio 2022 || Legnano (MI) @ RUGBY SOUND FESTIVAL Isola del Castello

Venerdì 8 luglio 2022 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Domenica 10 luglio 2022 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea

Martedì 12 luglio 2022 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Giovedì 14 luglio 2022 || Parma @ Parco Ducale di Parma

Sabato 16 luglio 2022 || Nichelino (TO) @ SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi

Giovedì 21 luglio 2022 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace

Venerdì 22 luglio 2022 || Ortona (CH) @ Piazza San Tommaso

Domenica 24 luglio 2022 || Sarzana (SP) @ MOONLAND Piazza Matteotti

Mercoledì 3 agosto 2022 || Jesolo (VE) @ Spiaggia del Faro

Venerdì 5 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI FESTIVAL

Sabato 6 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Lunedì 8 agosto 2022 || Alghero (SS) @ Anfiteatro Maria Pia

Sabato 20 agosto 2022 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella

Venerdì 2 settembre 2022 || Catania @ Villa Bellini

Sabato 3 settembre 2022 || Agrigento @ Teatro Valle dei Templi