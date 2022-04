Per chi si pone domande sui siti ilrinnovato.it e Hwonline.it in ottica di personali acquisti e-commerce, sono essenziali le ultime novità provenienti dall’AGCM, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Proprio l’ente ha appena avviato un’istruttoria in proposito, a seguito di diverse segnalazioni di mancata consegna consegna dei prodotti da parte dei due portali di vendita e ancora di difficoltà relative al recesso e al rimborso dei consumatori.

Sotto la lente dell’Autorità c’è il mancato servizio di post-vendita da parte delle società di riferimento dei due siti GPS Italia ed E-Commerce Specialist. Per questo motivo sono partite due procedimenti istruttorie distinte proprio per accertare condotte ingannevoli e aggressive verso gli utenti finali. Proprio chi si è avvalso dei due e-commerce avrebbe fatto notare come le informazioni relative ai prodotti siano state spesso ingannevoli al momento dell’acquisto, come ancora i tempi di consegna indicati non siano stati sempre rispettati e ancora siano state ostacolate tutti i diritto di recesso e rimborso nel caso di problemi post vendita appunto.

Proprio per verificare la condotta dei siti Ilrinnovato.it e Hwonline.it, lo scorso 30 e 31 marzo, l’AGCM ha provveduto a delle ispezioni nelle sedi delle società già indicate e che fanno riferimento ai due portali di e-commerce oggetto dell’indagine. Il comunicato stampa presente sul sito AGCM non riporta ancora l’esito delle sue indagine, evidentemente in pieno svolgimento. Entrambi i portali di vendita sono tutt’ora operativi e dunque è possibile procedere a qualsiasi transizione per i prodotti in vendita ad oggi 1 aprile. Eventuali riscontro dovrebbero dunque giungere nel corso del mese di aprile: di certo l’intervento dell’Autorità contribuirà a migliorare il servizio reso ai consumatori finali nel breve periodo ma è il caso comunque di attendere gli sviluppi della vicenda per comprendere appieno quali possano essere le conseguenze delle indagini.

