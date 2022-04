Eros Ramazzotti all’Arena di Verona e ad Agrigento nel 2022: l’artista annuncia il World Tour Premiere che farà tappa in Italia e non solo nei prossimi mesi. Si parte da Siviglia il 15 settembre per approdare ad Agrigento il 17 e il 18 quando Eros terrà due concerti al Teatro della Valle dei Templi.

Eros Ramazzotti all’Arena di Verona si esibirà per 4 serate nel mese di settembre. Le date sono quelle del 20, 21, 23 e 24. Il 1° ottobre partirà invece alla volta di Atene. Il 6 e l’8 ottobre è atteso in concerto al Caesarea Amphitheater di Caesarea.

Cinque arene, tra le più prestigiose al mondo, per dieci anteprime esclusive: è questo il nuovo progetto live di Eros Ramazzotti, l’inizio di un nuovo capitolo della vita musicale del cantante.

Il WORLD TOUR PREMIÈRE sancisce il ritorno di Eros sul palco per 10 appuntamenti unici, in Italia e non solo in un periodo particolare in cui c’è tanto bisogno di musica.

“Sono contro la guerra” – affermaEros Ramazzotti – “Se uno di noi, uno qualsiasi di noi essere umani, in questo momento sta soffrendo, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perchè ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. Non faccio dunque questo annuncio a cuor leggero, con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore pesante e gonfio di amarezza, ma nonostante tutto con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di conforto e gioia, che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili”.

I concerti di Eros Ramazzotti nel 2022

15 Settembre 2022 – La Maestranza, Siviglia

17 – 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

20 – 21 – 23 – 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

1 Ottobre 2022 – Atene

06 – 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, Caesarea

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di venerdì 1 aprile.