Ci sono segnalazioni oggi 1 aprile in merito a problemi riscontrati con il login a NoiPA. La questione sembrerebbe riguardare solo parte dell’utenza, ma al momento non è chiaro quale sia la variabile che determina l’anomalia e cosa preservi altre persone dal malfunzionamento riscontrato venerdì mattina. Di sicuro si tratta di una questione non così isolata, al punto da indurmi a riprendere un argomento trattato non molto tempo fa sul nostro magazine. A tal proposito, è importante sapere come muoversi per entrare in contatto con l’assistenza.

Come contattare l’assistenza in caso di problemi con il login a NoiPA

Dunque, come evidenziato da alcuni utenti, i problemi del momento riguardano soprattutto il login a NoiPA, essendo diventato complicato l’accesso all’area riservata. Ad esempio, pochi minuti fa un utente ha scritto sui canali social di questo marchio quanto segue: “Sono io che non riesco ad accedere (sia nella App che pagina web) o é un vostro problema?”. A tal proposito, è interessante prendere in esame quanto riportato dal team che si occupa della gestione social, per approcciare al meglio la situazione:

“Ti consigliamo di descrivere la tua problematica alla nostra assistenza. Compila il seguente modulo di contatto https://bit.ly/39U4L8u e seleziona le seguenti voci nei campi all’interno della sezione “Dati della segnalazione”: Area: Accesso e Gestione utenze; Tematica: Problemi di accesso con SPID; Tipo di problema: Problemi di accesso con SPID“.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore. Il punto è che i problemi inerenti il login a NoiPA si riaffacciano periodicamente da tre mesi a questa parte. Ad oggi, non è ancora chiaro cosa ci sia alla base di queste frequenti segnalazioni da parte del pubblico, fermo restando che tra un malfunzionamento e l’altro si riesce ad accedere alla piattaforma. A voi come vanno le cose? Fateci sapere con un commento qui di seguito.