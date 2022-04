Che fine ha fatto Laura in Don Matteo 13? È ciò che si sono chiesti i fan da mesi, dopo che la fiction Rai aveva confermato il ritorno di Flavio Insinna nei panni del colonnello Anceschi. Il personaggio interpretato da Milena Miconi, moglie ed ex sindaco, invece, è stato “tagliato fuori”.

Così, nella prima puntata di Don Matteo 13, Anceschi è arrivato a Spoleto solo con la figlia Valentina, portando dentro di sé una ferita ancora aperta. Ben presto, gli spettatori hanno avuto tutte le loro risposte. L’assenza di Laura in Don Matteo 13 è stata giustificata con un pretesto che ha infastidito i fan, e fatto (giustamente) infuriare la Miconi.

La puntata infatti rivela come la donna abbia più volte tradito il marito, arrivando addirittura ad abbandonare la figlia quindicenne. Un comportamento in cui la stessa attrice, che ha interpretato quel personaggio per diverse stagioni, non si riconosce affatto. Su Instagram ha così commentato:

Moglie infedele e madre che abbandona la figlia. Ma chi ci crede che Laura Respighi abbia ripetutamente tradito il Capitano Anceschi abbandonando una figlia di 15 anni? Che la gente possa credere nella redenzione è giusto, ma che si possa bere qualunque cosa perché tanto è finzione, no. Molto meglio farla morire la povera Laura piuttosto che disegnarla come il peggiore degli archetipi femminili.

Molti fan l’hanno sostenuta, ritenendo ingiustificata e inappropriata la decisione degli sceneggiatori di screditare in questo modo il personaggio di Laura, soprattutto in una fiction che da sempre infonde una morale positiva.

“Avevo sentito della morte di Caterina Cecchini, ma adesso sentire che hanno rovinato così anche il personaggio di Laura proprio no!! È un insulto alla bella serie TV che era Don Matteo. Alle belle persone che erano i personaggi”, ha commentato uno dei tantissimi fan della Miconi. C’è anche chi ha visto del marcio nella polemica dell’attrice, affermando che stesse solo “rosicando” per non essere stata chiamata.

E intanto si attende l’arrivo di Raoul Bova, che entrerà in scena nel quarto episodio di Don Matteo 13.