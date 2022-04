Cala il sipario su The Walking Dead. Dopo dodici anni di onorato servizio, tra cadute di stile e polemiche, è arrivato il momento di dire addio a Daryl e i suoi, gli amati superstiti che hanno conquistato il mondo con le loro storie, le loro paure e la loro voglia di combattere e rialzarsi sempre e comunque.

Ancora qualcuno non ha capito il vero senso di TWD e continua ad etichettare lo show come una serie sugli zombie ma siamo sicuri che milioni di fan in tutto il mondo sanno bene cosa ha significato questa lunga storia e attende con ansia, e con qualche fazzoletto pronto, il finale di stagione.

Dopo 177 episodi, 12 anni e 11 stagioni, le riprese di The Walking Dead sono terminate e il cast e la troupe hanno annunciato il finale ufficiale della serie il 30 marzo, segnando l’ultimo giorno di riprese con le foto dal set a cominciare dalla showrunner Angela Kang: “L’ultimo giorno di riprese su #TheWalkingDead. Grazie a tutti coloro che hanno inviato gli auguri a quelli di noi che oggi lavorano allo spettacolo. È stato un viaggio fantastico”. E poi ancora ha pubblicato un video con tanto di coriandoli pronti a sancire la fine dei lavori tra l’emozione generale.

Sul set non poteva mancare Greg Nicotero, il dio delle trasformazioni sul set, produttore esecutivo e spesso anche direttore degli episodi proprio come è stato in questo finale di stagione che vedremo nelle prossime settimane. Al suo fianco l’amico e compagno di sempre Norman Reedus che non può che dirgli grazie dopo tutti questi anni passati insieme.

Intanto i fan non fanno altro che continuare a guardare e osservare foto e video in arrivo dal set sperando di trovare un dettaglio su quello che sarà il finale e sul possibile ritorno di Rick Grimes dopo la sua uscita di scena. A stuzzicare la fantasia ci ha pensato una foto di gruppo in cui almeno un paio di persone (o personaggi) appaiono sul set con tanto di maschera forse proprio per non farsi riconoscere, chi vi si nasconde?

La seconda parte del finale di The Walking Dead debutterà il 10 aprile su AMC (ppi su Disney+) mentre gli ultimi otto episodi della terza parte andranno in onda a fine 2022.