L’asteroide ‘pesce d’aprile’, così com’è stato chiamato per il suo passaggio vicino alla Terra nella serata del 1 aprile (non perché sia uno scherzo di cattivo gusto), prende il nome scientifico di ‘2007 FF1‘ ed è grande circa 260 metri. Il corpo celeste è stato aggiunto alla lista dei 2300 che potrebbero rivelarsi pericolosi.

A che distanza passerà rispetto al nostro pianeta e per che ora è previsto il suo passaggio? Partiamo dicendo che l’asteroide ‘pesce d’aprile’ è stato scoperto nel 2007 attraverso le apparecchiature del Catalina Sky Survery. Il 2007 FF1 sta viaggiando a 48 mila chilometri e transiterà vicino alla Terra nella serata del 1 aprile, più precisamente intorno alle 22.50 (il corpo celeste sosterà a circa 20 volte la distanza che divide la Luna dalla Terra). Secondo gli esperti la distanza sarebbe troppa perché l’asteroide ‘pesce d’aprile’ possa costituire un pericolo per il nostro pianeta. D’altro canto, non è la prima volta che un asteroide orbita nelle vicinanze della Terra: pensate che, solo nel mese di gennaio, ne sono stati avvistati circa 200 (saranno circa decine di migliaia i corpi celesti di questo tipo, di cui molti non danno grosse evidenze di sé poiché troppo piccoli oppure troppo veloci). Nel caso specifico non si tratta di uno scherzo (nonostante il nome che è stato dato al corpo celeste), ma nemmeno bisogna preoccuparsi, essendo l’asteroide 2007 FF1 molto lontano dalla Terra.

Solo qualche giorno fa un asteroide dal diametro di 2 metri (2022 EB5) ha fatto il proprio ingresso nell’atmosfera terrestre finendosi col disintegrare sopra il mare di Norvegia (il sistema di monitoraggio l’aveva identificato solo un paio d’ore prima dell’impatto). L’asteroide in questione non si è rivelato un pericolo, ma è chiaro che ci sia ancora bisogno di lavorare sui sistemi internazionali relativi alla difesa del pianeta.

