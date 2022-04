Risulta ancora oggi sospeso lo Zoo di 105, a causa di un piccolo incidente avvenuto alcune settimane fa, in occasione di una puntata andata in onda a marzo. Sostanzialmente, in fase di registrazione è stata pronunciata una bestemmia e per motivi ancora da chiarire, in fase di produzione prima della messa in onda la frase in questione non è stata censurata. Una situazione che ha messo seriamente in difficoltà Marco Mazzoli, volto e soprattutto voce storica della trasmissione, al punto che in tanti hanno ipotizzato la chiusura definitiva del programma.

Sospeso lo Zoo di 105, ma lunedì si riprende coi dubbi su Marco Mazzoli

Del resto, è stato il diretto interessato a confermare le “riflessioni in corso” durante una videochiamata con Red Ronnie, da noi documentata praticamente in tempo reale pochi giorni fa. Insomma, se da un lato tra circa 72 ore “Lo zoo di 105” non sarà più sospeso (ripresa prevista lunedì 4 aprile alle 14), allo stesso tempo potrebbero esserci importanti novità a medio termine per il team che cura la trasmissione radiofonica. Tra le più discusse in Italia per toni e contenuti. Una situazione che dovrà essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime settimane.

Cosa sappiamo al momento? Da un lato è stato lo stesso Marco Mazzoli ad annunciare su Instagram che il castigo per Lo Zoo di 105 terminerà la prossima settimana, dall’altro come riportato da alcune fonti ci sono diversi dubbi sul fatto che possa esserci ancora li dietro questa trasmissione nei prossimi mesi. Una questione che andrà analizzata con molto interesse, fermo restando che le parole del conduttore potrebbero essere state dettate da una reazione emotiva.

Vedremo come andranno le cose, ma al momento abbiamo la certezza che lo Zoo di 105 non sarà più sospeso a partire dal 4 aprile.