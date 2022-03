Sono stati appena ufficializzati i nuovi Black Shark 5, 5RS e 5 Pro, anche se in Cina. Si tratta di gaming phone molto performanti, che includono a bordo un SSD per l’archiviazione dei dati, affiancato all’unità tradizionale flash UFS 3.1 (il chip NVMe e quello UFS vantano la stessa capacità e lavorano simultaneamente).

Il Black Shark 5 include uno schermo AMOLED da 6.67 pollici e refresh rate a 144Hz, è spinto dal processore Snapdragon 870, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico integra un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolo da 13MP ed un telefoto da 5MP. La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP. La batteria ha una capacità di 4650mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W (da 0 a 100% in 15 minuti in modalità aggressiva, che altrimenti diventano 24). Il Black Shark 5 include anche un sistema di dissipazione del calore (doppia vapor chamber), un tasto dorsale magnetico e l’interfaccia Joy UI 13. Le colorazioni disponibili sono bianco, nero e grigio, con l’inizio delle vendite fissato per il 2 aprile in Cina al prezzo di circa 380 euro al cambio attuale. Il Black Shark 5RS presenta pressoché le stesse caratteristiche, fatta eccezione per il processore (Snapdragon 888 o 888 Plus), per lo storage interno (256GB UFS 3.1 + SSD), per la batteria da 4500mAh e per i colori (giallo e nero). Il prezzo del dispositivo è pari a circa 465 euro.

Il Black Shark 5 Pro è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 con 8/12/16GB di RAM LPDDR5 e 256/512GB di storage interno UFS 3.1 + SSD. La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 13MP, un telefoto macro da 5MP ed una frontale da 16MP. La batteria ha una capacità di 4650mAh. Il telefono sarà disponibile nelle colorazioni bianca e nera, al prezzo di 595 euro circa.

