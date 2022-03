The Good Doctor ottiene un rinnovo per un’altra stagione per la gioia dei fan. Mentre Max Goodwin dovrà rinunciare alla sua missione al New Amsterdam, Shaun e i suoi avranno un’altra occasione di prendersi cura dei loro pazienti e di subire ulteriori variazioni nella loro vita privata, ma in quale direzione andranno le cose?

Ancora è presto per capire cosa succederà nei nuovi episodi ma quello che è certo è che The Good Doctor ha ottenuto un rinnovo per una sesta stagione alla luce dell’ottimo riscontro della quinta. La serie con Freddie Highmore continua a tenere incollati una media di 7.2 milioni di spettatori risultando il drama più visto della ABC per numero di spettatori tra quelle attualmente in onda.

Attualmente il pubblico italiano è alle prese con gli episodi della quinta stagione ma a febbraio la serie è andata in pausa rimandando la seconda parte e, quindi, il finale, a data da destinarsi. In realtà finalmente la data sembra certa tant’è che la programmazione piazza The Good Doctor 5 e The Resident 4 nuovamente insieme in prima serata a partire dal 20 aprile. Le due serie dovrebbero occupare la serata del mercoledì con un singolo episodio chiudendo così le due stagioni iniziate lo scorso inverno e permettendo la messa in onda, rispettivamente, della sesta stagione e della quinta magari già entro la fine dell’anno.

The Good Doctor continuerà a raccontare le evoluzioni del rapporto di Shaun e Lea che hanno subito il dolore di un aborto reagendo in modi diversi come è normale che fosse. Proprio adesso che le cose stavano per sistemarsi tutto è nuovamente cambiato, come andrà a finire questa stagione per la coppia protagonista? Intorno a loro ruoteranno tutti gli altri personaggi del medical drama che non vediamo l’ora di ritrovare su Rai2 ad aprile.