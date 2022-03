Huawei Watch GT 2 Pro, l’elegante smartwatch che vi permette di non perdere nessuna notifica e di monitorare la vostra salute in tempo reale, quest’oggi, giovedì 31 marzo, è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% e ad un prezzo semplicemente imperdibile: ossia 168,64 euro (invece di 299,90 euro di listino) nel fantastico colore Nebula Gray. Il dispositivo, spedito dall’e-commerce e venduto da terzi, presenta un’eleganza artistica con un quadrante in zaffiro resistente all’usura, che si abbina perfettamente al telaio in titanio così da garantire un design leggero e solido. La cassa posteriore, invece, è in ceramica lucida, mostrandosi gentile sulla pelle e confortevole addosso. Vediamo insieme quali gli altri dettagli tecnici del wearable del noto produttore cinese.

Con il Huawei Watch GT 2 Pro (GPS e GLONASS) potrete scegliere le vostre watch faces preferite tra le oltre 200 disponibili, così da essere sempre abbinata al vostro stile giornaliero. L’orologio sfoggia un display AMOLED touchscreen da 1,39 pollici. Il quadrante si abbina perfettamente al telaio in titanio per un design leggero e solido. Alzando il polso, si ppotrà conoscere l’ora dell’alba e del tramonto del sole e della luna, ma anche i dettagli delle otto fasi lunari che includono: luna nuova, luna piena, luna del primo trimestre, etc. L’orologio supporta il monitoraggio preciso dei dati per più di 100 modalità di allenamento, tra cui: 17 modalità professionali e 85 modalità personalizzate. Lo smartwatch vi aiuterà a tenere traccia di tutto il vostro movimento. Inoltre, la nuova modalità Golf Driving Range sarà in grado di analizzare la postura dell’oscillazione così da fornire dati di riferimento per migliorare la velocità e la frequenza dell’oscillazione.

Il Huawei Watch GT 2 Pro, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di soli 168,64 euro, fornisce dati completi come la velocità media, la pendenza massima, la pista e la distanza per lo sci di fondo, lo sci e lo snowboard su pista. Il dispositivo supporta la misurazione intelligente della SpO2, rilevando i livelli di ossigeno nel sangue, e, grazie alla connessione Bluetooth, potrete ricevere, rifiutare o disattivare le chiamate e controllare la cronologia direttamente sul vostro wearable. La durata della batteria garantisce fino a due settimane di utilizzo con una potenza continua. Con soli 5 minuti di ricarica rapida wireless, si otterrà un utilizzo di 10 ore.

