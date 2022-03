La conoscenza dei consumatori è sempre stata fondamentale per un posizionamento efficace del marchio e una strategia di marketing. Oggi sta assumendo un ruolo completamente nuovo. Il motivo è semplice: i consumatori non convertono più con la messaggistica generale.

Si aspettano di più dai marchi; vogliono un’esperienza personalizzata in ogni punto di contatto che parla con loro, e solo loro. La necessità per i marchi di adattare il proprio marketing in questo modo ha stimolato la necessità di dati approfonditi che vanno ben oltre i dati demografici di base, sviluppando profili di consumatori e clienti in base alle loro percezioni, interessi, atteggiamenti e comportamenti.

L’accesso a questi dati ha eliminato la necessità di congetture e ha aperto la strada a una maggiore creatività, facilitando il processo decisionale basato sui dati. E ci sono anche agenzie specializzate nel settore, vedi per esempio t.bd, che mettono in evidenza ancor di più quanto oggi sia importante ottimizzare la customer experience.

Che cos’è la profilazione del consumatore?

La profilazione dei consumatori (denominata anche “profilazione dei clienti”) è l’unico modo per raccogliere le informazioni necessarie per identificare, segmentare e definire il tuo pubblico di destinazione.

Andare ben oltre i dati demografici di base, significa avvicinarsi il più possibile al consumatore, in modo da poterlo raggiungere nel modo giusto. La profilazione dei consumatori riguarda la creazione di valore dai dati per comprendere tutto ciò che c’è da sapere sui consumatori target e sul mercato che li circonda.

I consumatori devono essere al centro della strategia di marketing, dalla pianificazione della campagna al posizionamento del marchio. Una volta creato l’identikit del consumatore, la buyer persona, si tratta di comprendere e definire questi consumatori per ottenere i messaggi corretti, concentrandosi sulle informazioni sui clienti ideali che possono guidare una creatività significativa.

Vantaggi della profilazione dei clienti

La creazione di profili cliente è fondamentale se vuoi far crescere la tua attività. I suoi vantaggi hanno un impatto sull’intera azienda, a partire dal team di vendita fino all’organizzazione dei servizi.

Ti consente di identificare i potenziali clienti più adatti

Conoscendo chi beneficia maggiormente dei tuoi prodotti, la tua azienda può trovare prospettive migliori e aumentare i tassi di chiusura. Se fai parte del team di assistenza, questo potrebbe non significare molto per te, ma ricorda: un potenziale cliente più adatto è un cliente più felice su tutta la linea. È più probabile che un cliente che non tragga davvero vantaggio dal tuo prodotto invii un ticket insoddisfatto al tuo service desk.

Riduce il costo di acquisizione del cliente (CAC)

Il costo di acquisizione del cliente (CAC) è la quantità di denaro che si spende in campagne di marketing e vendita per attirare un singolo cliente. Conoscendo il tuo cliente, puoi indirizzare meglio le tue campagne e aumentare le percentuali di clic e gli invii di moduli. Per riassumere: più specifico è il tuo cliente, meno spenderai e maggiore sarà il successo della tua campagna.

Ti consente di servire meglio i clienti

Conoscere i tuoi clienti è la chiave del successo. Documentando i punti deboli, gli attributi e caratteristiche, puoi offrire un’esperienza di servizio clienti superiore prima che richiedano aiuto. Puoi prevedere i problemi prima che si verifichino, fornire efficaci risorse di auto-aiuto e allinearti meglio con le loro esigenze se contattano il tuo team di assistenza.

Riduce il tasso di abbandono dei clienti

Creando profili clienti solidi fin dall’inizio, puoi attrarre e servire i clienti che desiderano effettivamente utilizzare il tuo prodotto o servizio, riducendo l’abbandono dei clienti sia a breve che a lungo termine.

Creando profili cliente completi, puoi indirizzare i clienti migliori nelle tue campagne di vendita e marketing, riducendo l’abbandono e ottenendo clienti più felici in seguito. Più dettagliato è un profilo, più valore puoi ricavarne, rendendo le tue esperienze di marketing, vendita e servizio più efficaci e preziose per i tuoi clienti.