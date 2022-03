Dal 1 aprile non si vedranno più i canali Sky sul digitale terrestre. Nessun disguido di natura tecnica per le emittenti, semmai un passaggio programmato e voluto dallo stesso colosso satellitare. Vediamo esattamente di che cosa si tratta.

Conseguenze del refarming

Il refarming di scena in tutta la penisola ha messo in atto quella procedura tecnica per la quale, proprio per il digitale terrestre, è stata liberata la banda 700 destinata agli operatori mobili per le connessioni 5G. Molte emittenti, soprattutto quelle locali, hanno dovuto trovare una nuova collocazione. Di contro Sky, già da tempo, ha fatto sapere di voler abbandonare del tutto la modalità di trasmissione, a discapito dei tanti clienti che l’hanno utilizzata fino a questo momento.

Dunque cosa succederà dal giorno 1 aprile? Tutti i canali dell’emittente Sky, ora trasmessi sul digitale terrestre, lasceranno definitivamente la piattaforma. Il motivo tecnico è presto detto, visto che tutte le reti in questione non saranno trasmesse nel nuovo standard DVB-T2 e HEVC Main 10, l’unico possibile da adesso in poi.

Per chi volesse comunque continuare a vedere i canali Sky sul digitale terrestre, c’è comunque una soluzione? Si, un’alternativa c’è anche se non proprio proprio indolore. L’unico modo per continuare a fruire delle emittenti preferite sarebbe quello di dotarsi di apposito decoder Sky Q e di nessun altra apparecchiatura. Insomma, il passaggio prevede un costo anche se senza spese di attivazione e con un’offerta dedicata ai clienti che finora hanno utilizzato il servizio.

Tutti i chiarimenti su riportati serviranno per non arrivare impreparati all’appuntamento del 1 aprile. Quando non si vedranno più i canali Sky sul digitale terrestre, bisognerà solo rassegnarsi alla mancata visione o semmai prendere in considerazione la possibilità di passare a Sky Q. Strade alternative a queste non sono contemplate per i telespettatori delle note emittenti.