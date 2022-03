NINFEA

FABIO GREMO

MAGRATHEA

Per dare visibilità all’incredibile mondo si artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati. Siamo arrivati al n° 10 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale. Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

NINFEA

La band composta da Alessio Ligorio (Chitarra/voce), Francesco Lanzo (batteria) e Alessandro Martina (basso), nasce nel 2001 con il nome di Glimpse. Nel 2004 prendono il nome di Ninfea abbracciando la lingua italiana. Nello stesso anno esce il primo singolo “Magica” prodotto da Fulvio Carotti e nel 2006 danno alla luce il primo EP ufficiale “Non Oltre…”. Sotto etichetta Killerpool/Goodfellas pubblicano il disco d’esordio “ADE” nel 2011. La band suona per tutta la nazione e tra un tour e l’altro, partecipa a diversi Festival di rilievo dividendo il palco con diversi artisti, fra i quali: Marlene Kuntz, Zen Circus, Marla Singer, RumoreRosa, Ronine tanti altri. Successivamente, firmano con Vrec/Audioglobe per il secondo album in studio: “Superstite” con ottimi riscontri da parte degli addetti ai lavori. Sempre nel 2016 partecipano al Beat festival (Empoli) sul palco con Nidi D’Arac. Nel 2017 salgono sul palco del CMF 2017 con Ermal Meta e del South’s Cheyenne insieme aiLacuna Coil. Con l’ingresso del 2018 il trio torna in sala prove per scrivere il terzo album. Ad album quasi pronto proseguono il “Superstite Tour” per le ultime date, fra le quali, in alcuni concerti, il terzetto ha diviso il palco con Pino Scotto. Il nuovo album intitolato “Ri-Evoluzione” è prodotto da Max Zanotti con la partecipazione straordinaria di Pino Scotto in uscita a Maggio 2021.

FABIO GREMO

Sono nato a Genova il 28 giugno 1976, ho iniziato a suonare la chitarra classica alla scuola media, quindi mi sono diplomato al Conservatorio di Alessandria sotto la guida del M° Angelo Gilardino. Ho poi seguito le lezioni del M° Luigi Biscaldi all’Accademia Superiore di Musica L. Perosi di Biella. Ho in seguito sviluppato un interesse per la musica rock e sono entrato come bassista nella prog band Il Tempio delle Clessidre, con cui ho l’opportunità di suonare in Italia e all’estero. Nel 2013 ho pubblicato il mio primo album solista, intitolato La Mia Voce, contenente dieci mie composizioni per chitarra sola. Ho svolto una buona attività concertistica come solista ed in differenti formazioni musicali, tra cui il gruppo neo-folk IANVA. Ho iniziato a studiare canto nel 2016 con il M° Gino Pecoraro. Il mio secondo album solista, Don’t Be Scared of Trying (non aver paura di provare), è stato pubblicato per Natale 2018. Sono attualmente al lavoro su alcuni progetti musicali.

MAGRATHEA

Magrathea è un progetto che getta le sue basi nel 2016, dall’idea di cinque ragazzi della provincia di Brescia, avvicinatisi all’universo del post-alternative rock attraverso anni di esperienze in generi diversi.

Magrathea è un progetto che unisce post-rock e atmosfere ambient, un progetto che ama definirsi sperimentale nel senso più autenticamente letterale e scientifico del termine: fare esperienze inedite, esplorare mondi nascosti, e se possibile crearne di nuovi.

Alla stregua del celebre pianeta partorito dal genio di Douglas Adams, Guida galattica per gli autostoppisti, da cui il progetto dichiaratamente eredita il nome, Magrathea si propone di esplorare gli intrichi più occulti dell’universo musicale, alla ricerca di quella linfa necessaria per “fabbricare” orizzonti inauditi. I brani descrivono un’alternanza di emozioni e stati d’animo; i temi musicali non seguono una stringente idea fissa, ma disegnano la giunzione tra la percezione del paesaggio — e dei suoi elementi — e la visione sonora interiore che nell’ascolto prende forma. A Febbraio 2019 esce il videoclip del primo singolo della band, dal titolo “Waiting in the dark”. Le riprese del videoclip sono state effettuate in provincia di Brescia a Novembre 2018 con la collaborazione professionale di LookSound Multimedia – Malgrate (LC). Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, nel pieno della pandemia, presso lo studio di registrazione “La Buca Recording Club” è stato registrato il primo EP, intitolato “MOMƎИTUM”, prodotto da Simone Piccinelli e Davide Chiari, la cui uscita è prevista per Marzo 2022.

Di seguito alcuni dei più recenti risultati conseguiti dalla band:

– Finalisti nazionali alla 33° edizione del contest “Sanremo Rock & Trend Festival”, disputatasi a Settembre 2020 presso il Teatro Ariston di Sanremo (IM)

– Finalisti del contest “Rock is Bio 2019” presso il locale Music Temple a Brescia (BS)

– Vincitori del contest “Sbandando 2019” di Seveso (MB)

– Vincitori del contest nazionale online “AppSong Contest 2019”

– Semifinalisti del contest nazionale “Festival Estivo 2019” di Piombino (LI)

– Finalisti del contest “A.M.A. Festival 2018”, svoltosi presso Villa Mazzotti a Chiari (BS)

– Finalisti del Contest “Rockantina 2017” a Inveruno (MI) (concerto di apertura al noto cantautore Paletti).

– Vincitori del contest “Rockadelle 2016”, organizzato dall’Accademia Musicale Preludio (BS).

BAND:

ANNA ROMITO: voce, clarinetto

MARCO VIANELLI: chitarra ritmica

FABIO VERGINE: chitarra solista, synth, sequencer DIEGO RAINERI: basso

GIANCARLO: batteria, Sample Pad

Social e Contatti:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/magratheaofficial/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/magratheaofficial/?hl=it

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC_zERvlHx2ZlQl7XebhP1Hg

BOOKING: fabio.vergine1986@gmail.com

BAND: magrathea.bs@gmail.com

www.redronnie.tv

CONTINUA A LEGGERE SU OPTIMAGAZINE.COM