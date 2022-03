In questi ultimi giorni sono giunti dalla Spagna interessanti e nuovi rumors circa la possibile offerta che il Real Madrid potrebbe fare al Napoli per accaparrarsi il pupillo di mister Carlo Ancelotti: il centrocampista Fabian Ruiz. Lo spagnolo, autore di un ottimo campionato agli ordini di Luciano Spalletti, potrebbe essere prossimo a lasciare la splendida Partenope già in estate. Secondo quanto riferito dalla trasmissione El Chiringuito de Jugones, il club madridista potrebbe proporre un ghiotto scambio ad Aurelio De Laurentiis, con la speranza che il presidente abbassi il prezzo: ossia offrire i cartellini di Luka Jovic e Dani Ceballos, due calciatori da tempo ormai ai margini del progetto dei blancos.

Ricordiamo che il centrocampista azzurro ha un contratto in scadenza nel 2023 e che, come già accennato sopra, il numero 8 è una richiesta specifica che il tecnico Ancelotti ha fatto al presidente Florentino Perez. La valutazione di Fabian Ruiz, da parte del club partenopeo, è di oltre 50 milioni di euro, che, ora come ora, risulta un po’ troppo elevata per gli spagnoli. L’ex Betis si sta confermando sempre di più in mezzo al campo, questo è il motivo per cui diversi club spagnoli si sarebbero mossi per riportare il calciatore in Spagna. I blancos si sono messi a lavoro per cercare di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

Le contropartite sarebbero due: Luka Jovic, 24enne attaccante del Real Madrid e della Nazionale serba, valutato circa 30 milioni di euro, e Dani Ceballos, 25enne centrocampista del club madridista. Questi sarebbero i due giocatori, già da un po’ di tempo finiti sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, che il Real Madrid offrirebbe per avere in cambio il tanto atteso Fabian Ruiz. Il vero ed unico problema per Jovic e Ceballos sarebbe caratterizzato dagli elevati costi dei due stipendi. L’attaccante serbo ha un ingaggio importante, così lo spagnolo, che addirittura supera il nuovo limite di budget fissato da ADL.

