Lorenzo Sarcinelli lascia Un Posto al Sole e per i fan è arrivato il momento di dire addio a Patrizio Giordano. Quella di ieri sera è stata l’ultima puntata in cui abbiamo visto l’amato chef che ormai da sei anni ci tiene compagnia tutte le sere su Rai3 e i fan non potranno fare altro che ricordarlo ogni volta che i suoi genitori avranno modo di parlare di lui.

Lorenzo Sarcinelli lascia Un Posto al Sole e Patrizio Giordano lascia Palazzo Palladini con tanto di musica commovente, ricordi che passano nella mente del ragazzo e poi i baci e gli abbracci prima di salire nell’auto che lo porterà lontano dalla sua famiglia. Ufficialmente Patrizio è partito per la Spagna affidando il suo appartamento e la sua cucina a Samuel e Nunzio mentre lontano dal set Lorenzo Sarcinelli è pronto per una nuova avventura.

L’attore ha voluto dire addio al suo personaggio e ai fan su Instagram ricordando questi sei anni sul set insieme alla famiglia di Upas, maestranze e attori che gli hanno permesso di crescere e migliorare in quella che vuole essere la sua professione: “Oggi, che sono andato in onda per l’ultima volta, la lascio un po’ più uomo. La lascio con la consapevolezza di essere un attore e soprattutto una persona migliore. E tutto questo lo devo solo e unicamente a quella magnifica famiglia che è Upas. Tutti, dal primo all’ultimo, mi hanno fatto sentire come a casa. Mi hanno coccolato, bastonato, aiutato, supportato e soprattutto insegnato tantissimo. Confrontarmi ogni giorno con così tanta gente più grande di me, mi ha arricchito sotto ogni punto di vista”.

Ecco il post integrale:

Nello stesso post Lorenzo Sarcinelli ammette di essere contento di poter guardar avanti ma, allo stesso tempo, triste per quello che lascia dopo tutti questi anni. I suoi colleghi si sono raccolti sotto il suo posto per augurargli il meglio così come hanno fatto i fan non senza un velo di tristezza.