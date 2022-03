Emergono nuovi dettagli sullo spin-off di Bridgerton, incentrato sulla regina Charlotte, sicuramente uno dei personaggi più amati della serie Netflix. La seconda stagione, che racconta la storia d’amore tra il visconte Anthony e la new entry Kate Sharma, ha intanto debuttato sulla piattaforma di streaming il 25 marzo, svelando anche in che modo è stata gestita l’assenza del Duca Simon.

Golda Rosheuvel (la Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprenderanno i loro ruoli nello spin-off di Bridgerton, un prequel che al momento non ha un titolo definitivo. Insieme a loro, una serie di nuovi personaggi. A cominciare dall’attrice Michelle Fairley, che ha interpretato Catelyn Stark nelle prime tre stagioni de Il Trono di Spade, e qui vestirà i panni della Principessa Augusta. “Decisa a mantenere il potere della sua famiglia, la principessa vedova fa tutto il necessario per assicurarsi che suo figlio diventi il monarca in una Gran Bretagna mutevole e moderna”, si legge secondo la descrizione ufficiale.

Nel cast dello spin-off di Bridgerton si uniscono anche: India Amarteifio (Sex Education) nel ruolo della giovane regina Charlotte, che “arriva a Londra” promessa sposa del re, “solo per rendersi conto che non era esattamente quello che i reali si aspettavano”; Corey Mylchreest interpreterà il giovane re Giorgio, descritto come “bello, carismatico e un po’ misterioso”; Arsema Thomas nei panni della giovane Agatha Danbury, che “diventa una luce guida per la nuova regina, il tutto trovando la propria voce e il proprio potere che presto riconosceremo come l’iconica Lady Danbury di Bridgerton”.

Il cast si completa con: Sam Clemmett (The Musketeers) sarà il giovane Brimsley; Richard Cunningham (The Royals) sarà Lord Bute; Tunji Kasim (Nancy Drew) è Adolphus; Rob Maloney è Royal Doctor; Cyril Nri (The Witches) è Lord Danbury; e Hugh Sachs riprende il ruolo di Bridgerton come Brimsley.

Shonda Rhimes sarà la sceneggiatrice e la showrunner della serie limitata, che “racconta la storia di come il matrimonio della giovane regina con Re Giorgio abbia innescato sia una grande storia d’amore che un cambiamento sociale, creando il mondo ereditato dai personaggi di Bridgerton.”