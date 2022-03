Continua a tenere banco in ambito mobile la questione relativa all’uscita iPhone 14, considerando il fatto che gli ultimi eventi in Cina hanno fatto ipotizzare ad utente e addetti ai lavori che ci potesse essere un ritardo sulla tabella di marcia dell’azienda. Questione delicata, che abbiamo provato ad analizzare in settimana con un altro approfondimento e che, allo stato attuale, vede Apple tutto sommato ben messa secondo le informazioni raccolte in giornata. Cosa dobbiamo aspettarci dal brand di Cupertino? Non grandi sorprese, vista la propensione a ripetersi nel tempo.

Riscontri più concreti sull’uscita iPhone 14 a settembre in Italia

In effetti, soprattutto negli Stati Uniti si parla tanto dell’uscita iPhone 14. Gli ultimi rumors ci dicono che Apple dovrebbe rispettare la tabella di marcia inizialmente formalizzata per il proprio pubblico, come riportato da diverse fonti in giornata. Il produttore americano, allo stato attuale, deve ancora annunciare una data di rilascio per la nuova serie di melafonini in arrivo nel 2022, ma gli eventi passati di Apple ci danno un indizio su quando questi dispositivi siano destinati a fare la loro prima apparizione pubblica.

In particolare, a proposito degli iPhone 14 Pro e Pro Max viene ribadito che l’azienda tenda a privilegiare il secondo martedì del mese, come nel caso dell’iPhone 13, lanciato il 14 settembre 2021. Qualora questo schema dovesse essere confermato anche quest’anno, allora la data del calendario da cerchiare in rosso sarebbero martedì 13 settembre 2022.

I programmi di Apple procedono bene, dunque, se pensiamo che l’azienda ha già dato il via ai lanci di prodotti per il 2022. Come tutti sanno, il suo primo evento è avvenuto poche settimane fa, grazie al quale i sostenitori della mela morsicata hanno potuto toccare con mano il tanto atteso iPhone SE 3 e un nuovo iPad Air. Staremo a vedere se l’uscita iPhone 14 ci presenterà sorprese.

