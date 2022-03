Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live il 31 marzo su Italia 1 per il primo dei 4 appuntamenti con MSC Crociere. Il viaggio della musica porterà una serie di artisti italiani ed internazionali a bordo di una nave MSC Crociere per salpare alla volta di nuove canzoni tutte da scoprire.

Saranno 4 le tappe del viaggio della musica via mare. Alla conduzione dei 4 appuntamenti previsti su Italia 1 per 4 giovedì consecutivi ci saranno Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. Vedrà artisti salire e scendere dalla nave per presentare i rispettivi nuovi singoli in radio in questi giorni. Tra questi, grandi protagonisti della prima puntata saranno Achille Lauro e Fedez ma anche Federico Rossi e i Follya.

Ci saranno i The Kolors e Irama, poi La Rappresentante di Lista, i Pinguini Tattici Nucleari e Sangiovanni. Di seguito tutti gli ospiti della prima puntata di Battiti Live il 31 marzo su Italia 1 e l’elenco completo dei cantanti italiani ed internazionali attesi nelle 4 puntate.

Gli ospiti di Battiti Live il 31 marzo – MSC Crociere – Il Viaggio Della Musica

Achille Lauro

Berna

Dargen D’Amico

Deddy

Federico Rossi

Fedez

Follya

Gemelli DiVersi

Guè

Irama

Kungs

La Rappresentante di Lista

Pinguini Tattici Nucleari

Sangiovanni

Sophie And The Giants

The Kolors

Topic

Tutti gli ospiti di Battiti Live – MSC Crociere – Il Viaggio Della Musica

Battiti Live MSC Crociere – Il viaggio della musica nelle quattro puntante in scena da giovedì 31 marzo accoglie sul palco: Fedez, Achille Lauro, La Rappresentate di Lista, Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Gué, Tommaso Paradiso, The Kolors, Rkomi, Mr Rain, Aka 7even, Tananai, Federico Rossi, Sottotono, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Deddy, Tancredi, Lum!x, Sophie and The Giants, Kungs, Follya, Ofenbach, Topic, Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quiles, Alice Merton, Berna, Tecla.