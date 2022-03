Sono trascorsi due giorni dalle prime segnalazioni, ma oggi 31 marzo si continua a parlare di un fantomatico evento a tempo limitato con 65° anniversario Esselunga. Un messaggio virale che invita gli utenti in chat ad accedere ad una pagina esterna, non riconosciuta dallo store, con la quale accederemo al solito questionario esca. Una volta che l’utente avrà la sensazione di aver vinto il buono sconto, verrà richiesto il pagamento di una piccola somma per inviare il coupon. In realtà, abboccando, fornirete dati sensibili a veri e propri truffatori.

Smentiamo ufficialmente l’arrivo di un evento a tempo limitato con 65° anniversario Esselunga in Italia

Sostanzialmente, tocca ribadire quanto riportato attraverso il nostro primo articolo a tema, a maggior ragione ora che è arrivata la replica ufficiale da parte dell’azienda. Già, perché oltre a verificare la catena che sta circolando soprattutto su WhatsApp, ho provato a segnalare il tutto al brand con un messaggio privato su Facebook. A tal proposito, ho ricevuto in queste ore una risposta che dovrebbe aiutare anche i più scettici a sgombrare il campo da ogni dubbio, sperando ovviamente che questa possa essere la volta buona.

In particolare, a proposito del finto evento a tempo limitato con 65° anniversario Esselunga, mi è stato detto quanto segue: “Ciao Pasquale, grazie per la tua segnalazione! Per le nostre iniziative fai riferimento esclusivamente alla sezione “Offerte per Te” del sito e dell’App Esselunga“. Dunque, se da un lato alcuni utenti segnalano malfunzionamenti, come la difficoltà nel portare a termine pagamenti all’interno del sito ufficiale, al contempo non dobbiamo dimenticare il pericolo incombente dettato da una pericolosa truffa.

Credere al messaggio sul finto evento a tempo limitato con 65° anniversario Esselunga, infatti, rischia di farci ritrovare con carta o conto prosciugati, al punto che ho voluto portare alla vostra attenzione anche la replica alla bufala.