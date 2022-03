L’analista Ming-Chi Kuo ci fornisce quest’oggi 31 marzo delle informazioni in anteprima sui prossimi iPhone 14, in particolare relativi alla fotocamera con obiettivo periscopico e il Touch ID sotto il display. Su entrambi i fronti non ci sarebbero buone notizie e le due tecnologie sarebbero decisamente rimandate a tempi migliori.

Proprio sui prossimi iPhone 14 non sarebbe pronta a sbarcare la fotocamera periscopica. Quest’ultima non arriverà prima del 2023, dunque potenzialmente per i futuro iPhone 15 e non certo per i melafonini di quest’anno. Le cose dovrebbero addirittura andare peggio per il Touch ID posto sotto il display. Per la piccola grande rivoluzione tanto attesa, sarebbe necessario aspettare ancora due anni, fino al 2025 e dunque i lontanissimi iPhone 16.

Quanto condiviso dal noto analista andrà di certo confermato nei prossimi mesi ma di solito l’esperto è considerato fonte abbastanza autorevole per quanto riguarda i prodotti Apple. Per il lancio definitivo dei prossimi melafonini 2022 passeranno ancora più di 5 mesi, dunque nel frattempo nuove indiscrezioni non mancheranno a placare la sete di rumor dei fan Apple. Sempre Kuo, in riferimento ai prossimi iPhone 14, ha anche affermato recentemente che solo i modelli top di gamma Pro e Pro Max dovrebbero essere dotati del chip A16 Bionic di prossima generazione. Per le varianti entry level (si fa per dire) iPhone 14 e 14 Max sarebbe previsto il riuso del solo chip A15, quello a bordo degli attuali iPhone 13. Quest’ultima scelta potrebbe essere davvero poco felice e mal accettata dai clienti del brand, a meno che proprio i modelli senza l’ultima novità per il processore non siano poi venduti ad un prezzo inferiore rispetto ai restanti.

Il lancio dei prossimi iPhone 14 avrà luogo, di certo, nel prossimo mese di settembre. Apple è solita organizzare il suo keynote per il lancio di nuovi prodotti ad inizio settembre e anche questa volta rispetterà l’appuntamento.