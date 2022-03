Le offerte Amazon di primavera sono in dirittura d’arrivo tra pochissime ore. Abbiamo salutato l’inverno lo scorso 20 marzo, eppure le promozioni non erano ancora ancora incominciate, Niente paura, queste partiranno subito, consentendo a più di qualcuno di approfittare di qualche buon affare, qualunque siano le proprie necessità di acquisto.

Quando iniziano e finiscono le offerte Amazon di primavera

Per le offerte Amazon di primavera 2022, la partenza è fissata dall’1 aprile. Più precisamente, quando scoccherà la mezzanotte tra sole poche ore sarà possibile già accedere ai primi sconti. Le promozioni non saranno tuttavia condensate in poco tempo: semmai, sarà possibile valutare le proposte commerciali del noto store online fino al prossimo 13 settembre. Le occasioni non mancheranno dunque, visto che nel prosieguo dei primi giorni del mese l’e-commerce integrerà sempre nuove proposte.

Quale sconto?

Le offerte Amazon di primavera riguarderanno tutte le categorie merceologiche presenti sullo store, senza eccezioni. In particolar modo, si parla di uno sconto applicato sui prodotti anche del 40% rispetto al costo standard di riferimento. Ne sapremo di più nelle prossime ore e giorni, mettendo in risalto le promozioni più interessanti da cogliere al volo.

Come prepararsi allo shopping di primavera

Per aderire alle offerte Amazon di primavera, non sarà necessario essere clienti Prime. Nonostante tutto, è risaputo che chi possiede un abbonamento di questo tipo potrà ricevere la merce selezionata in un solo giorno lavorativo e senza costi di spedizione. La possibile adesione al servizio potrebbe dunque essere presa in considerazione.

In attesa di capire quali e quanti prodotti saranno scontati, sarà il caso di preparare una propria lista dei desideri dove inserire la merce da tenere sotto osservazione perché di nostro interesse. Eventuali sconti saranno così a portata di mano e non sfuggiranno all’attenzione del potenziale acquirente.