È stato annullato il concerto di ASAP Rocky al Firenze Rocks 2022. Lo staff della grande venue fiorentina lo ha fatto sapere nelle ultime ore. Il rapper statunitense era atteso per il 18 giugno 2022 come special guest degli headliner Red Hot Chili Peppers, ma “a causa di circostanze impreviste indipendenti dal Festival”, come spiega lo staff, ASAP Rocky non sarà presente.

Annullato il concerto di ASAP Rocky a Firenze Rocks 2022

Al suo posto arriva NAS, punta di diamante del rap internazionale, che nel 2021 ha pubblicato il suo ultimo album in studio Magic. La band di Anthony Kiedis, ovviamente, è stata riconfermata. Sulle cause che hanno portato all’annullamento del concerto di ASAP Rocky a Firenze Rocks 2022 non ci sono notizie, e sui social del rapper di Praise The Lord non viene fatta alcuna menzione.

Nas sarà dunque l’ospite speciale dei Red Hot Chili Peppers nella giornata del 18 giugno. Lo staff del Firenze Rocks 2022 fa sapere che i biglietti sono ancora disponibili.

L’ultimo album di Nas

Magic è arrivato dopo i due capitoli dopo King’s Disease e King’s Disease II ed è il terzo album consecutivo prodotto da Hit Boy. Nella traccia Ugly di Magic, inoltre, Nas ha annunciato che arriverà King’s Disease III nel verso: “KD3 on the way, this just to feed the buzz”. Il disco ha ottenuto ottimi feedback dalla critica, e molti sostengono che Magic sia l’album in cui il Nas paroliere ha raggiunto livelli più alti della sua carriera per i suoi continui riferimenti alla cultura e le sfumature più introspettive rispetto alle sue produzioni di maggiore successo.

Ad oggi, Nas ha pubblicato 15 album e continua ad essere un punto di riferimento per la scena rap mondiale. I Red Hot Chili Peppers, invece, domani lanceranno il nuovo album Unlimited Love.