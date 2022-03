Il team di sviluppatori di Google si è messo a lavoro per apportare alcuni miglioramenti ad Android Auto, standard basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili, con il sistema operativo Android, di essere utilizzati in automobili mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto. In attesa della riprogettazione completa di multitasking migliorato, notizia trapelata in Rete di recente, alcuni conducenti fortunati sono riusciti ad individuare nelle scorse ore un nuovo modo di riprodurre musica, podcast e notizie durante i loro spostamenti in auto.

Dopo essere stato riscontrato inizialmente durante i test, le scelte musicali suggerite da Google per Android Auto sono state lanciate a più utenti. Oltre ad un suggerimento per il lettore, su Reddit sono stati rinvenuti maggiori rapporti che indicano un lancio ancora più ampio. Praticamente, una volta attivo, gli utenti possono selezionare contenuti da un elenco di playlist di servizi di streaming musicale, app podcast e tanto altro. Il servizio Spotify è stato utilizzato, ad esempio, lo scorso mese di agosto, mentre gli screenshot recenti mostrano tra i suggerimenti YouTube Music, Google Podcasts ed un’opzione Notizie. Inizialmente, la nuova sezione è sembrata molto simile a quella ‘Per te’ che si trova in modalità guida assistita, che sforna consigli automaticamente su mix, album e podcast in base alla propria cronologia di ascolto recente.

Gli utenti ai quali è apparso il nuovo sistema di suggerimento di Android Auto sul loro cruscotto vedranno apparire un’icona a forma di nota musicale nella parte bassa del display. Una volta cliccato sul simbolo, si potranno vedere diversi contenuti selezionati in automatico dal sistema circa la cronologia recente. Sfortunatamente, questa nuova funzionalità non sembra ancora prossima ad un lancio più ampio (cosa che non dipende nemmeno dalla versione di Android Auto installata). Tuttavia, con i nuovi rapporti che spuntano sui social media, pare che lo spazio vuoto nella barra delle applicazioni non resterà così a lungo per la maggior parte degli utenti.

