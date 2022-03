Afasia cos’è e come si manifesta? Questa è la domanda che da qualche ora si pongono i fan di Bruce Willis, e gli amanti del cinema in generale, dopo aver saputo della malattia che ha colpito l’attore. Con un lungo post su Instagram, a firma delle figlie della moglie e dell’ex Demi Moore, la famiglia ha annunciato che Bruce Willis si allontanerà dal cinema a causa dell’afasia, una malattia “colpisce la tua capacità di parlare, scrivere e comprendere il linguaggio, sia verbale che scritto”.

Ma che cos’è l’afasia e quali sono le cause e i sintomi della malattia?

In realtà l’afasia non è una vera e propria malattia ma è definita come un disturbo causato dalla presenza di lesioni alle parti del cervello che sono preposte al linguaggio. Proprio per questo si manifesta attraverso la perdita, che sia essa parziale o completa, della capacità di esprimersi o solo di comprendere le parole dette o scritte.

Di solito l’afasia si verifica “dopo un ictus o un trauma cranico” anche se potrebbe svilupparsi in seguito a un tumore o una malattia al cervello. Al momento non sappiamo quale sia la causa del disturbo diagnosticato a Bruce Willis ma quello che è certo è che è complicato portare avanti la sua professione con questo problema. Ci sono due categorie di afasia, quella fluente, in cui il linguaggio rimane fluente seppur con termini sconnessi o con difficoltà di comprensione, e quella non fluente quando anche il discorso risulta faticoso.

Quali sono i disturbi per chi soffre di afasia?

Le persone affette da afasia possono dimostrare difficoltà a tutti i livelli riguardanti il linguaggio ovvero nella scrittura, nel parlare ma anche nell’ascolto nella lettura. Allo stesso tempo si possono manifestare associazione sbagliate di parole e addirittura problemi di mobilità degli arti, di memoria e difficoltà visive, tutto quello che di solito è fondamentale per un attore specie ai livelli di Bruce Willis. La cura dipende dalla causa del danno ma in nessun caso si può prescindere dalla logopedia, la terapia del linguaggio.