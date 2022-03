Stash dei The Kolors ha il Covid: lo ha comunicato lui stesso attraverso un post sui social. Nella giornata di oggi, mercoledì 30 marzo, il cantante ha scritto su Instagram di essere risultato positivo ad un tampone di controllo. Ha contratto il Coronavirus e si sottoporrà adesso a quarantena obbligatoria.

Stash dei The Kolors ha il Covid-19 e dovrà isolarsi dal resto del mondo. Ciò comporterà non solo l’isolamento dalla sua famiglia, dalla sua compagna e dalla figlia, ma anche la rinuncia agli impegni lavorativi.

Stash, confermato anche quest’anno come giudice al serale di Amici di Maria De Filippi, sicuramente non potrà presenziare alla prossima puntata della fase finale, in TV sabato 2 aprile e preventivamente registrata.

Stash Fiordispino, dunque, salterà sicuramente una puntata del serale, forse anche due. Tutto dipenderà da quando il tampone di controllo risulterà negativo al Covid-19. Per mettere fine alla quarantena, infatti, il cantante deve provvedere ad un tampone negativo.

Ma attenzione: ciò non significa che Stash non esprimerà le sue preferenze nelle prossime puntate del serale di Amici. La conduttrice infatti ha già dimostrato di avere sempre in serbo un piano B, consentendo ai positivi di collegarsi comodamente da casa per interagire in tempo reale con gli allievi e con i docenti.

Per Stash Fiordispino potrebbe prospettarsi la stessa possibilità, ovvero la presenza in giuria al serale anche nella prossima puntata e in quella successiva ma in collegamento da casa e non fisicamente presente negli studi di Amici a Roma.

I suoi colleghi giudici, invece, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, sarebbero comunque fisicamente presenti in studio. Salvo nuovi casi di positività al Covid-19.