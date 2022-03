Dopo mesi e mesi passati a sognare Serena Rossi in Noi al fianco di Lino Guanciale, ecco svelato l’arcano che metterà a tacere il pubblico di Rai1. In molti in questi giorni non hanno fatto altro che criticare la scelta di Aurora Ruffino come protagonista della serie sottolineando il fatto che davvero Serena Rossi sarebbe stata più quotata per questo ruolo specie dopo la sua ottima performance ne La Sposa, ma cosa è successo davvero e perché la produzione ha scelto così?

La risposta sembra arrivare proprio da Serena Rossi che avrebbe svelato l’arcano ammettendo di aver detto no al ruolo di protagonista in Noi. Nelle sue poche parole rilasciate in un’intervista a FQ Magazine, l’attrice ha infatti rivelato di aver rifiutato il ruolo di Rebecca nel revival italiano della famosissima serie tv americana This is Us: “Si trattava di un contratto di 4 anni, non me la sono sentita“.

A quanto pare i vertici Rai e la produzione hanno in programma quattro stagioni o poco meno per il remake di This is Us ma alla luce degli ascolti le cose potrebbero cambiare strada facendo. I fan adesso potranno mettersi l’anima in pace e dormire sonni tranquilli cercando di farsi piacere Aurora Ruffino. L’attrice riesce ad essere convincente in questo ruolo, almeno in alcuni tratti, ma sicuramente la sua età anagrafica non la aiuta e nemmeno il poco sforzo fatto al trucco lo fa.

Serena Rossi in effetti è davvero troppo impegnata per rimanere quattro anni legata allo stesso personaggio. L’attrice si districa perfettamente tra vita privata, intrattenimento, cinema e tv e proprio in questi giorni è impegnata sul set di Mina Settembre 2 e presto dovrebbe essere alle prese con un nuovo progetto. I fan dovranno attendere di rivederla in tv in un altro momento.