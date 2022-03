Il registro delle opposizioni per cellulari è adesso legge: c’era stata un’interrogazione parlamentare non troppi giorni fa (ve ne avevamo parlato in questo articolo), ma adesso il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La normativa, come sempre in casi analoghi, entrerà in vigore a distanza di 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 13 aprile.

Questo, però, non significa che il telemarketing selvaggio avrà una fine immediata. Il decreto relativo al registro delle opposizioni per cellulari è arrivato, ma prima che diventi operativo ci vorrà del tempo. Difatti, bisognerà avviare delle consultazioni pubbliche con i gestori telefonici, stabilire il regolamento tecnico con un altro decreto (in emanazione dal Ministero dello Sviluppo Economico nel giro di 2 mesi) e stabilire una nuova convenzione con la Fondazione Bordoni (FUB), chiamata a gestire il registro delle opposizioni adesso in vigore. Stando alle previsioni, il registro delle opposizioni per cellulari dovrebbe risultare attivo dal 27 luglio, sperando che la data venga rispettata (anche perché vi ricordiamo che il 31 dello stesso mese decadrà il provvedimento regolamentativo dell’attuale registro delle opposizioni). L’iscrizione al nuovo registro delle opposizioni verrà gestita attraverso il portale già in auge.

ARTICOLI CORRELATI

Come accade già per i numeri fissi, potrete registrare il vostro numero di cellulare attraverso un form online, come pure per telefono, email o raccomandata. L’iscrizione del proprio numero di cellulare al relativo registro delle opposizioni permetterà di richiedere di opporsi all’invio di pubblicità, alla ricezione di chiamate per ricerche di mercato o per comunicazioni di natura commerciale (sia per quanto riguarda le robocall che i sistemi autorizzati di chiamata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com