Nella giornata di ieri, martedì 29 marzo, la Polonia si è giocata la finale play-off contro la Svezia, sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. È stata la compagine polacca a strappare il pass vincendo con il punteggio di 2-0, grazie ad un rigore messo a segno da Lewandowski al 49’ e al raddoppio al 72’ di Piotr Zielinski. A preoccupare, però, sono proprio le condizioni del centrocampista del Napoli, che all’86 minuto è rimasto a terra in seguito ad un contrasto. Lo staff medico si è subito recato in campo per soccorrerlo, ma poco dopo è stato sostituito. Il 27enne azzurro è uscito toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra e questo gesto ha lasciato tutti sulle spine.

Tuttavia, si è trattato di un cambio precauzionale, proprio per evitare che il fastidio muscolare potesse incalzarsi e trasformarsi in qualcosa di più serio. Resta comunque il fatto che il centrocampista della Nazionale polacca e del club partenopeo si toccava il muscolo della gamba sinistra. Ora il Napoli aspetta di capire quali siano le sue condizioni fisiche, soprattutto in vista della delicata e importantissima gara di Bergamo contro l’ostica Atalanta, match valido per la 31esima giornata di Serie A ed in programma domenica 3 aprile alle ore 15.00.

Il numero 20 azzurro dovrà sottoporsi agli accertamenti del caso, una volta rientrato in Italia, e solo dopo l’esito degli esami si potrà capire se sarà in grado di scendere in campo domenica pomeriggio oppure se dovrà restare fermo ai box. Ad ogni modo, la sensazione è che non si tratti nulla di grave, in quanto Zielinski, al termine della gara, si è mostrato sorridente e partecipe ai festeggiamenti con il resto della squadra per essersi qualificato ai Mondiali del Qatar. Insomma, non ci resta che incrociare le dita e sperare in un esito negativo dagli esami strumentali.

