Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 è un wearable top di gamma dotato di un’eccellente personalizzazione di WearOS a bordo. Grazie agli ottimi sconti Amazon di oggi 30 marzo potrete riceverlo a casa risparmiando circa 100 euro: infatti, è disponibile nella versione italiana al prezzo di soli 172,43 euro (invece di 269 euro di listino) nella nuance cromatica nera e con cassa da 40mm. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , e per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, potrete acquistarlo sia in un’unica soluzione sia a rate con Cofidis al check-out. Per chi fosse interessato a scoprire le principali caratteristiche tecniche, vediamole insieme di seguito.

Il Samsung Galaxy Watch 4 è un perfetto assistente digitale avanzato da tenere sempre a portata di polso. L’orologio sfoggia un display SuperAMOLED da 1,2 pollici, il corpo è in alluminio ed è dotato di due pulsanti fisici posti sul lato destro e di una ghiera digitale. Questo indossabile è in grado di monitorare i vostri progressi di fitness misurando comodamente la composizione corporea, scoprendo la vostra percentuale di grasso, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua del corpo e tanto altro ancora per raggiungere gli obiettivi di fitness prefissati. Tutto ciò grazie al sensore Samsung BioActive. Il dispositivo funge anche da miglior alleato per il vostro esercizio fisico: godete di ogni passo che fate con i vostri amici e con la famiglia.

Il Samsung Galaxy Watch 4 conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport. L’orologio rileva l’attività fisica per tracciare la vostra routine e supporta oltre 90 esercizi. Grazie al sensore BioActive, inoltre, il wearable misura la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma rileva eventuali anomalie nel battito e nel ritmo. Lo sleep tracker dello smartwatch, invece, analizza il vostro sonno in modo olistico, mentre le opzioni di misurazione avanzate esaminano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il russamento. Insomma, un perfetto smartwatch da non farsi assolutamente scappare.

