Saranno presto tra noi delle speciali cuffie Dyson con mascherina integrata per la protezione delle vie aeree. Il noto brand di prodotti per la cura delle persona e della casa di fascia alta ha appena reso noto il suo nuovo progetto denominato Zone.

Come funzionano

Oltre che per sentire musica, le cuffie bluetooth Dyson Zone sono pensate per pulire l’aria che si respira, eliminando allergeni e impurità dell’ambiente circostante. Il funzionamento è abbastanza semplice: nei padiglioni delle cuffie appunto, ci sono dei compressori che aspirano l’aria e la trattano con filtri a doppio strato. Delle alette laterali non consentono all’aria “non purificata” di essere respirata da chi indossa l’accessorio. L’aspetto estremamente positivo è che Zone non entra in contatto con la pelle e dunque non fa scattare irritazioni e allergie.

La velocità di purificazione delle cuffie Dyson dipende molto dai movimenti di chi indossa il dispositivo. Lo stesso sistema di areazione potrà essere impostato su manuale o automatico in base alle proprie necessità. Oltre al comparto mascherina per la purificazione, ecco anche qualche dettaglio sulle cuffie bluetooth vere e proprie che avranno di certo la cancellazione attiva del rumore, in tre modalità diverse ossia isolamento, conversazione, trasparenza.

Prezzo e quando saranno vendute

Per le cuffie Dyson Zone non sono stati forniti dettagli esatti sulla data di lancio. Quello che l’azienda ha fatto sapere, tuttavia, è che la messa in commercio del dispositivo avverrà entro la fine del 2022. Sul prezzo definitivo del prodotto vige poi estrema riservatezza. Non ci sono dubbi tuttavia, sul fatto che anche la soluzione in arrivo non sarà proprio alla portata di tutte le tasche. Non è possibile non pensare ad un valore commerciale importante almeno per due motivi: in prima battuta, la Dyson non è solita lanciare dispositivi che non siano top di gamma. Allo stesso tempo, il prodotto in questione sarà molto innovativo e proprio per questo motivo con dei costi di sviluppo e produzione importanti.

