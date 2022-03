Abbiamo conferme sul fatto che non funziona Inbiz oggi 30 marzo. Dunque, attenzione ai problemi con l’app concepita da Intesa Sanpaolo, per rendere sulla carta più semplici e facili alcune operazioni. Bisogna capire a questo punto se la questione sia in qualche modo legata a quella che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri, specificando che recenti aggiornamenti abbiano innescato un bug riguardante il riconoscimento della propria impronta digitale. Non sento di escludere che la medesima anomalia possa essersi diffusa, anche se al momento non abbiamo ancora riscontri ufficiali in merito.

Non funziona Inbiz oggi 30 marzo: occhio ai problemi con l’app di Intesa Sanpaolo in mattinata

Dunque, non funziona Inbiz oggi 30 marzo, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora riscontri ufficiali in merito. Oltre all’ipotesi che ho avanzato, potrebbe trattarsi anche di un’anomalia temporanea che limita il login e l’accesso alla piattaforma. Solo supposizioni allo stato attuale, ma è chiaro che questo marchio non stia vivendo un momento particolarmente brillante sul fronte bug ed anomalie. Del resto, l’andamento della curva potete monitorarlo anche voi su Down Detector.

Del resto, il fatto che le segnalazioni siano costanti, senza picchi esagerati, indica in buona sostanza che il disservizio riguardi funzioni specifiche all’interno della piattaforma. Ho provato a collegarmi all’app classica di Intesa Sanpaolo ed al momento non ho riscontrato particolari problemi, fermo restando la necessità di disattivare il riconoscimento dell’impronta digitale per poter procedere con bonifici da effettuare tramite PC. Situazione in continua evoluzione, dunque, in attesa di eventuali riscontri ufficiali.

Anche a voi non funziona Inbiz? Fateci sapere qualcosa con un commento a fine articolo, in modo da inquadrare meglio la situazione che si è venuta a creare oggi 30 marzo con questo specifico servizio fornito da Intesa Sanpaolo.